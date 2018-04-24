AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında yapılan görüşmeye ilişkin gelen soruya cevap verdi. Ünal, Davutoğlu'nun Gül ile yaptığı görüşmeyi ve Gül'ün muhtemel Cumhurbaşkanlığı adaylığı için "Bununla ilgilenmiyoruz. Biz dedikodularla siyaset yapmıyoruz. Çıkarlar açık ve net bir ifade söz konusu olursa o zaman siyasetimizin gündemine girer. Görüşmelerle ilgili bir bilgimiz söz konusu değil. Biz işimize bakıyoruz." dedi.