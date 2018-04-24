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AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında yapılan görüşmeye ilişkin gelen soruya cevap verdi.

24 Nisan 2018 Salı 16:42
AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında yapılan görüşmeye ilişkin gelen soruya cevap verdi. Ünal, Davutoğlu'nun Gül ile yaptığı görüşmeyi ve Gül'ün muhtemel Cumhurbaşkanlığı adaylığı için "Bununla ilgilenmiyoruz. Biz dedikodularla siyaset yapmıyoruz. Çıkarlar açık ve net bir ifade söz konusu olursa o zaman siyasetimizin gündemine girer. Görüşmelerle ilgili bir bilgimiz söz konusu değil. Biz işimize bakıyoruz." dedi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 16:42
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. Abdullah Gül
  3. Mahir Ünal

YORUM YAZ

  • MilletMillet49 dk önce
    Şu işe bak iki AK Partili görüşüyor bu duruma CHP liler seviniyor ve umutlanıyor. Pekiyi Gül Cumhur başkanı seçilirse CHP ne kazanır . Gül kendisine milletin verdiği 5 yılı bir kenara bırakıp hadi eski sisteme dönelim Kemal abi mi der.Ey benim Allahım sen nelere kadirsin
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