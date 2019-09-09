AK Parti'den Davutoğlu açıklaması

Gazeteci Nevzat Çiçek, AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuşile gerçekleştirdiği sohbetten izlenimlerini aktardı. Çiçek, Kurtulmuş'un Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den neden ihraç edildiği hakkında konuştuğunu belirterek, "Kurtulmuş, Davutoğlu'nun yaptığı konuşmada üstü örtülü tehdit dili kullanmasının bardağı taşırdığını ifade etti." dedi.

"tehdit dili bardağı taşırdı"

Gazeteci Nevzat Çiçek, Kurtulmuş ile gerçekleştirdiği sohbetle ilgili, "Sunum öncesi gazetecilerle yapılan sohbet toplantısında Numan Kurtulmuş'u dinlerken Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'de neden ihraç edileceğini AK Partili bir yetkilinin ağzından ilk kez net duydum. Kurtulmuş, bir tarafta partide kalıp diğer taraftan yeni parti çalışması yapmasının sürdürülebilir bir durum olmadığının altını çizse de esas vurucu cümlesi, Davutoğlu'nun yaptığı konuşmada üstü örtülü tehdit dili kullanmasının bardağı taşırdığını ifade etmesi oldu." dedi.