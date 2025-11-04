  • İSTANBUL
Gündem AK Parti'den Cumhur İttifakı mesajı
Gündem

AK Parti'den Cumhur İttifakı mesajı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
AK Parti'den Cumhur İttifakı mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı ile ilgili önemli ifadeler kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesidir." ifadesini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ettiğini belirtti.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesidir. Cumhuriyetimizi koruyarak, demokrasimizi güçlendirerek ve iç bünyemizi sağlam tutarak geleceğe ilerliyoruz. 'Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' ilkemizi en yüksekte tutuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı ve dirayetli duruşuyla hedeflerimize ilerliyoruz. Aziz milletimizin duası ve desteği en büyük gücümüzdür."

