AK Parti'den Cihangir İslam açıklaması!

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam’ın TBMM kürsüsünde 15 Temmuz hakkındaki söylemlerini sert bir dille eleştirdi.

Edirne’in Keşan ilçesinde açıklama yapan Aksal, "Cihangir Bey’in soyadını kullanmak bile istemiyorum. Soyadına da geldiği partiye de yakışmayacak açıklamalar. İlk olarak bu ülke insanına hakaret etti. Bizler önemli değiliz ama o gün sokağa çıkan insanlara, herkese hakaret etti. Kendisini kınıyorum. Kürsü özgürlüğü filan diyorlar ama sizin özgürlüğünüz başkalarının özgürlüğünün bittiği yerde bitiyor. Bu ülkeye hakaret etmiştir. İnşallah kendisiyle ilgili gerekli işlem yapılacaktır. Çok çirkindi, inanılmaz çirkindi. Bu ilk değil, mecliste sürekli hakaretler savuruyor. Bu defa hakaretlerin boyutu fazla oldu. Gerekli işlemleri yapacağız hakkında. Hepimiz davacı olacağız" dedi.