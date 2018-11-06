0553 313 94 23
impression

AK Parti'den Cihangir İslam açıklaması!

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 15 Temmuz hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ı sert dille eleştirdi. Aksal, Cihangir İslam'ı kastederek, "Hepimiz davacı olacağız" dedi.

06 Kasım 2018 Salı 16:57
AK Parti'den Cihangir İslam açıklaması!

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam’ın TBMM kürsüsünde 15 Temmuz hakkındaki söylemlerini sert bir dille eleştirdi.

Edirne’in Keşan ilçesinde açıklama yapan Aksal, "Cihangir Bey’in soyadını kullanmak bile istemiyorum. Soyadına da geldiği partiye de yakışmayacak açıklamalar. İlk olarak bu ülke insanına hakaret etti. Bizler önemli değiliz ama o gün sokağa çıkan insanlara, herkese hakaret etti. Kendisini kınıyorum. Kürsü özgürlüğü filan diyorlar ama sizin özgürlüğünüz başkalarının özgürlüğünün bittiği yerde bitiyor. Bu ülkeye hakaret etmiştir. İnşallah kendisiyle ilgili gerekli işlem yapılacaktır. Çok çirkindi, inanılmaz çirkindi. Bu ilk değil, mecliste sürekli hakaretler savuruyor. Bu defa hakaretlerin boyutu fazla oldu. Gerekli işlemleri yapacağız hakkında. Hepimiz davacı olacağız" dedi.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 16:57
  1. İstanbul
  2. Cihangir İslam
  3. Edirne Milletvekili Fatma Aksal

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türbülansa kapılan yamaç paraşütçüsü, 15 metreden yere çakıldı
    1. Türbülansa kapılan yamaç paraşütçüsü,..
    2. Avukattan pişkin savunma! 'Dilenci..
    3. Rus uzman açıkladı! 'ABD İran'daki..
    4. 40 yıllık eşini balyozla öldüren koca:..
    5. Alanya'da uyuşturucu operasyonu! 1..
    6. İstanbul'da turistlere takside gasp..
    7. Anne sütü muhteşem bir besin
    8. Sinan Bolat: Beşiktaş'tan teklif..
    9. Devlet Bahçeli'den dışkısını yiyen..
    10. 12'nci kattan düşen Elif Defne öldü,..
    11. Ferhat Sarıkaya hakkında flaş gelişme!
    12. Kayseri'de feci kaza! Tren ile minibüs..
    13. Gaziantep'te uyuşturucuya 1 ayda 320..
    14. Hinduların Müslümanlara yönelik..
    15. Akdeniz'de göçmen faciası! 17 ölü
    16. Fatih Terim'e 3-14 maç ceza gelebilir
    17. İçinde milyonlar bulunan çelik kasayı..
    18. Yunanistan'daki mülteci kampında dram!
    19. Kırıkkale'de akü ve mazot hırsızları..
    20. Çalışan kadın meme kanseri riski altında
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    Gerici CHP'li Öztürk Yılmaz, "Ezan Türkçe okutulsun" dedi, cevabı aldı!
    Gerici CHP'li Öztürk Yılmaz, "Ezan Türkçe okutulsun" dedi, cevabı aldı!
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...

    Günün Karikatürü

    4 Kasım 2018
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi