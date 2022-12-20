AK Parti'den CHP'ye 'traktör' göndermesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medyadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında "Bakın bütün çiftçi kardeşlerime sesleniyorum; bunu bir tarafa yazın, 'bu sözü verdiniz' diye yazın." sözlerine tepki gösteren Hamza Dağ, "Çiftçiler de milletimiz de biliyor sizin sözünüzün arkasında nasıl kapı gibi durmadığınızı" ifadelerini kullandı.