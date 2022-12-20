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Siyaset AK Parti'den CHP'ye 'traktör' göndermesi
Siyaset

AK Parti'den CHP'ye 'traktör' göndermesi

AK Parti'den CHP'ye 'tarktör' göndermesiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çiftçilere verdiği söze ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan bir paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 22:30:00 - 2022-12-20 22:33:07

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medyadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında "Bakın bütün çiftçi kardeşlerime sesleniyorum; bunu bir tarafa yazın, 'bu sözü verdiniz' diye yazın." sözlerine tepki gösteren Hamza Dağ, "Çiftçiler de milletimiz de biliyor sizin sözünüzün arkasında nasıl kapı gibi durmadığınızı" ifadelerini kullandı.

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