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Siyaset AK Parti'den CHP'ye sert tepki: Milli güvenlik sorunu haline geldi
Siyaset

AK Parti'den CHP'ye sert tepki: Milli güvenlik sorunu haline geldi

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, CHP’nin yürüttüğü siyasetin "artık bir milli güvenlik sorunu haline geldiğini" söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 18:41:00 -
AK Parti'den CHP'ye sert tepki: Milli güvenlik sorunu haline geldi

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, terör örgütü PKK’nın Mersin Mezitli’de polisevine gerçekleştirdiği saldırıyı lanetledi.

Terör saldırısının, içeride ve dışarıda bitme noktasına gelen PKK terör örgütünün son çırpınışları olduğunu vurgulayan Taşkın, şehit polis memuru Sedat Gezer'e Allah'tan rahmet diledi.

CHP'nin "Tutuklu Gazeteciler Raporu"nda PKK'lı terörist Dilşah Ercan'ın yer almasını eleştiren Taşkın, özetle şöyle konuştu:

"Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden Dilşah Ercan'ın CHP tarafından hazırlanan tutuklu gazeteciler raporunda 'mağdur gazeteci' olarak lanse edildiğini gördük. Hepimizi çok üzen bu hain saldırının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan, terör örgütüyle iltisaklı biri üst düzey yönetici çok sayıda çalışanın ortaya çıkması da bizleri şaşırtmamıştır. Bugün geldiğimiz noktada CHP’nin terör örgütleriyle olan ilişkisi ortadadır. CHP’nin oy uğruna yürüttüğü bu siyaset, artık bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir, milli çıkarlarımıza her zaman ters düşen bir siyasi anlayış. CHP’yi kınıyor ve aziz milletimize havale ediyorum."

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