AK Parti’den CHP’ye NATO cevabı

YENİ AKİT / ANKARA

Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği hakkında CHP adına yapılan açıklamaları sosyal medya hesabından değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bu bir milli egemenlik ve milli güvenlik kararlılığıdır.” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP’nin NATO açıklamasını sosyal medya hesabından değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

“CHP adına yapılan açıklamada, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği hakkında teröre destek konusunu gündeme getirmesine ‘taktik bir hata’ denmiş. CHP adına yapılan açıklamada, NATO gibi bir güvenlik örgütü içinde güvenliğimize zarar veren ülkelerin bulunmasına karşı çıkmamız ve NATO’ya üyelik için teröre desteği kesmelerini istememiz, kusur olarak görülüyor. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi korumak için teröre karşı kararlı durmak zorundayız. Bu bir milli egemenlik ve milli güvenlik kararlılığıdır. Uluslarası güvenlik için beraber çalıştığımız NATO’ya üye olmak isteyen ülkelerin teröre destek vermemesini istemek temel hakkımızdır. CHP adına buna karşı çıkılması, Türkiye’yi her önüne gelene otomatik onay veren iradesiz bir ülke gibi göstermektir. Bunun, 12 Eylül darbe yönetiminin Yunanistan’la ilgili yaptığı yanlıştan farkı yoktur.”