AK Parti'den CHP'ye flaş İş Bankası çağrısı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İş Bankası'nın hisseleriyle ilgili CHP'ye çağrıda bulundu. "Hiç bir avantajı yok diyorlar. O zaman ben de diyorum ki, gelin bunu çözün, siz kendiniz çözün. Bu büyüklükse büyüklük sizde kalsın bu adımı atın ve hazineye devredin" dedi.

Baro düzenlemesi hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Turan "İnsanları bir baroya mahkum eden, sadece buraya üye olacaksın diyen bir anlayışın doğu olmadığı kanaatindeyiz. Bırakın bir değil 5 baro olsun. Her baro kendisi ile ilgili yarış yapsın, meslektaşlarının sorunlarını ortaya koyarken, hangi baronun bu konudaki yaklaşımı nedir anlayalım, hangi baro stajyerlerle ilgili vaatleri ney bunu anlayalım, hangi baronun diğer konularda yaklaşımı ne anlayalım. Ama şimdi gördüğümüz gibi 8 bin oy alan bir baro 50 bin kişiye başkanlık yapıyor fakat daha vahimi yönetimde tek bir muhalif yok. Disiplin kurunda yok, staj eğitim merkezinde yok. 42 bin kişinin yansımasının olmadığı bir baro sistemi, bu yanlış. O yüzden diyoruz ki, bunları polemik yapmak yerine gelin makul bir zeminde tartışalım, dünyada örnekleri de olan bir çok baronun, insanların farklı kanaatlerinin oluşacağı nasıl ki sendikalarda olmuş aynısı oluşsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

"CHP hisseleri devretmeli"

Hisselerin devredilmesi için CHP'ye çağrıda bulunan Turan "Mesele şu aslıdan CHP'nin kendi yaklaşımı içerisinde demesi lazım ki "Gazi Mustafa Kemal bu konudaki mirasını CHP'ye verirken CHP o dönem tek partiydi. Bir anlamda devletin partisiymiş ama şimdi çok parti var. Bu bize yakışmaz, o yüzden bu sorunu ben çözüyorum' demeli. Hisseleri hazine bırakıyorum demesi lazım. Maden iddia ettikleri gibi CHP'nin buradan bir ekonomik karı yok, madem hiç bir avantajı yok. Çünkü öyle diyorlar zaman zaman. O zaman ben de diyorum ki, gelin bunu çözün, siz kendiniz çözün. Bu büyüklükse büyüklük siz de kalsın bu adımı atın. Bu hisseleri bir partinin elinde tutumaktansa bunlar devletin kendisine verin bütün milletin hissesi olsun." dedi.

Erken seçim tartışmaları

Erken seçim tartışmalarının iyi niyetli olmadığını vurgulayan Turan "Bu tartışmaları hiç anlamlı bulmuyorum. Biz yetkiyi 5 yıllığına aldık, 5 yıl işimizin başındayız. Hiç siz Cumhurbaşkanımızda bir yorulma emaresi gördünüz mü? Hiç AK Parti'nin duruşundan Meclis faaliyetlerinden bir yavaşlama emaresi gördünüz mü? Aksine milletimizin verdiği bu emaneti 5 sene boyunca gibi taşımak için halkımıza laik olmak için, gece gündüz çalışarak büyük bir enerji ortaya koymaya çalışıyoruz. Ben bu seçim tartışmalarının iyi niyetli olmadığı kanaatindeyim. Seçimi ortaya koyacak bir argüman olmadığı kanaatindeyim. Yani bugün Sayın Erdoğan'ı alın bir tarafa AK Parti'yi alın bir tarafa Cumhur ittifakının temel verilerini alın bir tarafa; kim bu ülkeyi koronadan kurtaracak, kim bu ülkenin temel sorunlarının ortaya konmasında yardımcı olacak, kim hangi büyük liderlikle vizyonla ortaya koyacakta çözüm bulacak." şeklinde konuştu