  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Parti'den CHP'li Özel'e Semra Güzel tepkisi: HDP'den mi korktunuz?
Gündem

AK Parti'den CHP'li Özel'e Semra Güzel tepkisi: HDP'den mi korktunuz?

HDP'li Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi için TBMM'de yapılan oylamada CHP'li üç milletvekilinin bulunmadığını söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a 'Zavallı' diyen CHP'li Özgür Özel'e Turan'dan tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 02:44:00 -
AK Parti'den CHP'li Özel'e Semra Güzel tepkisi: HDP'den mi korktunuz?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, HDP'li Semra Güzel'in vekilliğinin "devamsızlık" gerekçesiyle düşürülmesi sırasında yapılan oylamada verdikleri ret oyları nedeniyle CHP'nin HDP ile yan yana yürüdüğünü söyledi.

Turan, CHP'li vekillerin oylamaya katılmak için Meclis'e gelmemesine de tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Turan ile ilgili "Bu bir zavallılık işaretidir" ifadelerini kullandı.

"HDP'den mi korktunuz?"

Turan, Özel'in bu sözlerine sosyal medya hesabından tepki göstererek şunları söyledi:

"Pişkinlikte nirvana! 3 milletvekili var dedik diye kızmış beyefendiler! Tamam düzeltiyorum fotoda 6 milletvekili var!

Oysa CHP'nin 134 milletvekili var ve katılanların hepsi hayır oyu verdi. Asıl sahtekarlık aynı konu için Komisyonda evet oyunun Genel Kurulda neden "hayır"a dönüştüğüdür. HDP’den mi korktunuz?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan Batı'ya Kudüs tepkisi!
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan Batı'ya Kudüs tepkisi!

Siyaset

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan Batı'ya Kudüs tepkisi!

AK Partili Bülent Turan’dan flaş çağrı: Meclis Başkanımız Mustafa Şentop'u göreve davet ediyorum
AK Partili Bülent Turan’dan flaş çağrı: Meclis Başkanımız Mustafa Şentop'u göreve davet ediyorum

Siyaset

AK Partili Bülent Turan’dan flaş çağrı: Meclis Başkanımız Mustafa Şentop'u göreve davet ediyorum

AK Partili Bülent Turan’dan 6’lıya çağrı
AK Partili Bülent Turan’dan 6’lıya çağrı

Siyaset

AK Partili Bülent Turan’dan 6’lıya çağrı

Bülent Turan açıkladı! Bay Kemal'i terletecek anket
Bülent Turan açıkladı! Bay Kemal'i terletecek anket

Gündem

Bülent Turan açıkladı! Bay Kemal'i terletecek anket

AK Partili Bülent Turan’dan Karadavi için duygulu taziye mesajı
AK Partili Bülent Turan’dan Karadavi için duygulu taziye mesajı

Siyaset

AK Partili Bülent Turan’dan Karadavi için duygulu taziye mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür!" target="_blank">
AK Partili Bülent Turan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür!
AK Partili Bülent Turan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür!

Siyaset

AK Partili Bülent Turan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür!

Bülent Turan: Kılıçdaroğlu için siyaset bitti
Bülent Turan: Kılıçdaroğlu için siyaset bitti

Siyaset

Bülent Turan: Kılıçdaroğlu için siyaset bitti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23