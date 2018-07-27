AK Parti'den CHP açıklaması: Oyunda oynaşta

Hayati Yazıcı, eski Gençlik ve Spor Bakanı AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ile birlikte Ovit Tüneli ve Rize-Erzurum karayolunda yapımı devam eden çalışmaları inceledi.

AK Parti'nin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya meseleleri ile ilgilendiğini vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, ABD'lilerin "had aşan" söylemlerine cevap vermekle ve Türkiye'nin meseleleri ile meşgul olduklarını söyledi.

"OYUNDA OYNAŞTA..."

Yazıcı, AK Parti'nin sorunlarla meşgul olduğu bir dönemde, CHP'nin olağanüstü kurultay için imza toplama sürecinde "oyunda oynaşta" gibi bir durum içerisinde olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Onların siyaset yapma tarzları, bizim alışık olduğumuz tarz olmadığı için 'ne yapıyorlar, ne yapmak istiyorlar' doğrusu izah etmekte zorlanıyorum. Dün bir yerde söyledim; Türkiye'de muhalefet sorunu var. Siyasi yapılanmayı dikkate aldığımızda, Türkiye'de bir muhalefet sorunu var. Güçlü, vizyoner, proje üreten, hedef önüne koyan bir muhalefet partisi Türkiye için sağlıklıdır, motivasyon sağlar. Ama bunlar hemen bir seçim alırlar 'niye yenilgi aldık?'. Onun muhasebesini hesabını yapmak yerine itişip kalkışmaya koyuluyorlar."