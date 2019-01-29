AK Parti'den çarpıcı açıklama: 31 Mart akşamı istifa edecek

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale milletvekili Bülent Turan, HDP, CHP ve İYİ Parti'nin yaptığı ittifakı değerlendirdi.

İşte Turan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Yatıyoruz başka, kalkıyoruz başka"

Siyaset ciddiyetinden uzak, lakayıt, başına buyruk, vatan değil kendi çıkarları peşinde koştuklarına bir kez daha esefle tanık olduk.

Yatıyoruz başka, kalkıyoruz başka. Brezilya dizileri gibi entrika, ihanet, ayrılık rüzgarları kol geziyor. Kim ne yapıyor belli değil.

"Acziyetin göstergesidir"

Yerel seçimin gözbebeği İstanbul'da, partinin il başkanlığı görevini yürüten Sn. Canan Kaftancıoğlu, desteklediği isimler aday gösterilmeyince istifa ettiğini duyurdu. Sandığa 2 ay kala, partinin en büyük teşkilatlarından birinin başındaki ismin istifa etmesi bile tek başına ana muhalefetin acziyetinin göstergesidir.

"31 Mart akşamı istifa edecektir"

Gece saatlerinde zehir zemberek sözlerle sosyal medya üzerinden istifa kararını açıklayan, Sn. Kaftancıoğlu sabah olduğunda bu kez yine sosyal medya aracılığıyla görevine devam edeceğini söyledi.

Muhtemeldir ki, 31 Mart akşamı AK Parti'nin İstanbul'da alacağı zaferle, bu sefer kendi partisinden gelen baskıyla istifa etmek zorunda kalacak. Devam kararı sadece zaman kazandırdı.