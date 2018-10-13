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AK Parti'den Brunson ve Kaşıkçı açıklaması

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı basın toplantısında salıverilen casus Brunson ve kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile açıklamada bulundu.

13 Ekim 2018 Cumartesi 12:18
AK Parti'den Brunson ve Kaşıkçı açıklaması

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik,gündeme basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, salıverilen casus Brunson ve kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile görüşlerini aktardı.

Çelik'in açıklamalarında satırbaşları;

Suçu sabit görülerek belli oranda bir ceza verildi bu şahsa ama yattığı süreç göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Dayatmalar neticesinde bu karar ortaya çıktı diyenler şuna dikkat edilmeli. Türkiye tehdit edildiği zaman hiç bir şekilde Türkiye bunlara boyun eğmedi. Dayatmalara tehditlere prim vermedik. Geçmişte nasıl davranılmış bugün nasıl davranılmıştır bunların mukayese edilmesi gerekir.

ABD'nin şuna dikkat etmesi gerekir. Hiç bir ülkeye karşı bu dili kullanmaması gerekir. Hele hele de Türkiye gibi bir ülkeye karşı bu dili hiç bir şekilde kullanmamaları gerekir.

Türkiye hiç bir taviz vermemiştir. Türkiye dayatmaların haddini aşan bir şekilde bile prim vermemiştir. Türkiye'nin herhangi bir dayatma ile hareket etmeyeceği söz konusu olmamıştır bundan sonra da söz konusu olmayacaktır.

Suudi gazetecinin durumu

Dış basında da bazı isimler üzerinde yoğunlaşma vardır. Bütün bunlar tabi bir iddiadır. Asla affedilmeyecek bir eylemdir. Türkiye topraklarının üstünde bu eylemin yapıldığına dair bu eylemin yapıldığına dair iddialar var. Bizi doğrudan ilgilendirmektedir.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 12:18
  1. ömer çelik
  2. papaz brunson

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