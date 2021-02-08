AK Parti'den Boğaziçi uyarısı

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Boğaziçi Üniversitesinin Türkiye'nin en önemli akademik kurumlarından birisi olduğuna dikkati çekerek, gençlerin bu üniversiteye emanet olduğunu söyledi.

Boğaziçi Üniversitesindeki gösterileri anımsatan Çilez, "Dışarıdan yapılan provokasyonları ve bu eylemleri körükleyen açıklama yapanları hayretle izliyoruz. Protestoları vandalizme dönüştürenler var. Bu çevrelerin üniversitemizi kirletmelerine asla izin verilmemeli. Öğrencilerimizin art niyetli çevrelere karşı uyanık olmaları gerekir." diye konuştu.

Üniversitenin hiçbir zümreye ait olmadığını, bu üniversitenin aziz milletin bir kurumu olduğunu belirten Çilez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasalara göre rektör ataması yaptığı değerlendirmesinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Melih Bulu'nun gereken şartlara sahip olduğunu dile getiren Çilez, sürecin başında "istemezük" nidalarının atıldığını, bu durumun da manidar olduğunu ifade etti.

Çilez, "Atama yasalara göre yapıldığına göre olayı bir kalkışmaya dönüştürme hayalleri beyhudedir. Konuya içeriden ve dışarıdan gaz verenleri biliyoruz, onlar kendi işlerine baksınlar. Buradan kimseye bir rant çıkmaz." ifadelerini kullandı.

Hasan Çilez, Rektör Melih Bulu'nun, üniversitenin eğitim kalitesini üst seviyelere çıkaracağına inandığını belirtti.