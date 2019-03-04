0553 313 94 23

AK Parti’den Bodrumspor’a yeni stadyum müjdesi

Cumhur İttifakının Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:35
AK Parti’den Bodrumspor’a yeni stadyum müjdesi

Cumhur İttifakının Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş, Bodrumspor için Gençlik ve Spor Bakanıyla görüşerek yeni bir stadyum sözü aldığını ifade etti.


31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Cumhur İttifakının Bodrum Belediye Başkan Adayı olan Dr. Tahir Ateş, Bodrumspor Kulüp Başkanlığına yaptığı ziyaretinde sürpriz açıklamalarda bulundu.


“Her şey Bodrum İçin” diyerek yola çıkan Cumhur İttifakının Bodrum Belediye Başkan adayı Dr. Tahir Ateş güne muhtarlarla bir araya gelerek başladı. Gümbet Mahallesinde bir otelde düzenlenen sabah kahvaltısına, Ak Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır ve partililerde katıldı.


Muhtarlara, “Mahallelerimizin Belediye Başkanları” diye hitap eden Dr. Tahir Ateş şunları söyledi: “ Hizmet için, gönül belediyeciliği için yollara düştük ve ilçenin temel sorunlarına vakıfız. Siz değerli Muhtarlarımız ilçe yönetiminin belkemiğisiniz. Sizlerle her ay düzenli olarak toplantılar yapacağız. Sizlerle sürekli istişare halinde olacağız, sorunları birlikte çözüp Bodrum’u sizlerle birlikte yöneteceğiz.”


Dr. Ateş, daha sonra Muhtarlar ile fikir alışverişinde bulunup talep ve şikayetlerini dinledi.


Öğlen saatlerinde Bodrumspor tesislerini ziyaret eden Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş, Kulüp Başkanı Rıza Karakaya ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.


Bodrum Belediyesi Bodrumspor’un üst liglerde mücadele edebilmesi için öncelikle altyapı sorunlarının aşılması gerektiğini söyleyen Dr. Tahir Ateş daha sonra müjdeyi patlattı. Dr. Tahir Ateş burada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bodrumsporumuza yakışan yeni bir stat için ön çalışmalarımızı tamamladık. Torba Mahallesi sınırları içinde, daha önceden yanmış olan 110 dönümlük bir arazi için Orman Bölge Müdürlüğümüz ile gerekli görüşmeleri yaptık ve yer tahsisi için çalışmaları başlatıyoruz. Öte yandan bu alan içerisinde yapılacak olan stadyumun yanı sıra 4 adet antrenman sahası için Gençlik ve Spor Bakanımızdan söz aldık. Yapılacak bu tesislerle hem Bodrumsporumuzun altyapısını güçlendireceğiz hem de kış sezonunda Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından kamp için Bodrum’a

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YÖK Başkanı Yekta Saraç açıkladı! Üniversitelerde yeni dönem
    1. YÖK Başkanı Yekta Saraç açıkladı!..
    2. Kadın sanayicilere "Vergi Usul..
    3. Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı
    4. Saruhanlı’da doğal gaz kazı..
    5. ABD Kudüs Başkonsolosluğunu,..
    6. Bingöl’den kar manzaraları
    7. Karataş’ın asbest boruları tarihe..
    8. Gazişehir Gaziantep’te hedef tekrar..
    9. Gaziantep'te soba faciası! 22..
    10. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "Biz..
    11. Çaldıran’da karla mücadele çalışması
    12. Doğum gününü yine kimsesiz çocuklarla..
    13. Gaziantep'te karbonmonoksit..
    14. Cirit: Yargıtay halkımızla daima iç içe
    15. Böcek: "Altın Portakal özüne dönecek"
    16. Pau Gasol, Ersan İlyasova'nın takım..
    17. Bomba iddia! Deniz Türüç sezon sonu..
    18. Başkan Uçak’a Girelli’de anlamlı..
    19. Hobi olarak başladığı iş, şimdi gelir..
    20. AFAD’tan okulda deprem ve yangın..
    21. Midyat sıfır atık projesinde pilot..
    22. Engelli öğrenciler bowling turnuvasında
    23. Altın fiyatları
    24. İran'da ambulans helikopter düştü beş..
    25. Sömürgecilerin saltanatı çöküyor
    26. Bakan Turhan: "Zafer inananlarındır...
    27. Beykoz Belediyesi’nin yeni meclis..
    28. Enflasyon son 6 ayın en düşüğüne..
    29. Balıkkesir'de camla kesilen kol damar..
    30. Kesin aday listesi- HATAY
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"