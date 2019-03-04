AK Parti’den Bodrumspor’a yeni stadyum müjdesi

Cumhur İttifakının Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş, Bodrumspor için Gençlik ve Spor Bakanıyla görüşerek yeni bir stadyum sözü aldığını ifade etti.

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Cumhur İttifakının Bodrum Belediye Başkan Adayı olan Dr. Tahir Ateş, Bodrumspor Kulüp Başkanlığına yaptığı ziyaretinde sürpriz açıklamalarda bulundu.

“Her şey Bodrum İçin” diyerek yola çıkan Cumhur İttifakının Bodrum Belediye Başkan adayı Dr. Tahir Ateş güne muhtarlarla bir araya gelerek başladı. Gümbet Mahallesinde bir otelde düzenlenen sabah kahvaltısına, Ak Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır ve partililerde katıldı.

Muhtarlara, “Mahallelerimizin Belediye Başkanları” diye hitap eden Dr. Tahir Ateş şunları söyledi: “ Hizmet için, gönül belediyeciliği için yollara düştük ve ilçenin temel sorunlarına vakıfız. Siz değerli Muhtarlarımız ilçe yönetiminin belkemiğisiniz. Sizlerle her ay düzenli olarak toplantılar yapacağız. Sizlerle sürekli istişare halinde olacağız, sorunları birlikte çözüp Bodrum’u sizlerle birlikte yöneteceğiz.”

Dr. Ateş, daha sonra Muhtarlar ile fikir alışverişinde bulunup talep ve şikayetlerini dinledi.

Öğlen saatlerinde Bodrumspor tesislerini ziyaret eden Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş, Kulüp Başkanı Rıza Karakaya ve bazı yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor’un üst liglerde mücadele edebilmesi için öncelikle altyapı sorunlarının aşılması gerektiğini söyleyen Dr. Tahir Ateş daha sonra müjdeyi patlattı. Dr. Tahir Ateş burada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bodrumsporumuza yakışan yeni bir stat için ön çalışmalarımızı tamamladık. Torba Mahallesi sınırları içinde, daha önceden yanmış olan 110 dönümlük bir arazi için Orman Bölge Müdürlüğümüz ile gerekli görüşmeleri yaptık ve yer tahsisi için çalışmaları başlatıyoruz. Öte yandan bu alan içerisinde yapılacak olan stadyumun yanı sıra 4 adet antrenman sahası için Gençlik ve Spor Bakanımızdan söz aldık. Yapılacak bu tesislerle hem Bodrumsporumuzun altyapısını güçlendireceğiz hem de kış sezonunda Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından kamp için Bodrum’a