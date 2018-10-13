0553 313 94 23

AK Parti'den bir Brunson açıklaması daha

ABD'li Brunson'un tahliye edilmesine ilişkin konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz,"Türkiye'ye yönelik birtakım tehditler, bazı tarihler ortaya koyup 'bu tarihe kadar, şunu yapın, bunu yapın' gibi dayatmalar oluştu. Ama Türkiye hiçbir zaman bunlara prim vermedi, bu dayatmaları kabul etmedi. Her şey bağımsız ve tarafsız yargının kendi takvimi içinde ve kendi çalışma düzeni içinde yürüdü." dedi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 14:16
AK Parti'den bir Brunson açıklaması daha

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partisinin Bingöl İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li din adamı Brunson'ın İzmir'de görülen davada hükümle birlikte serbest bırakılmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Yılmaz, bunun tamamen bağımsız ve tarafsız yargının verdiği bir karar olduğunu söyledi.

Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rahip Brunson davası var. Onunla ilgili de bağımsız ve tarafsız yargımız kararını verdi. Biliyorsunuz Türkiye'ye yönelik birtakım tehditler, bazı tarihler ortaya koyup 'bu tarihe kadar, şunu yapın, bunu yapın' gibi dayatmalar oluştu. Ama Türkiye hiçbir zaman bunlara prim vermedi, bu dayatmaları kabul etmedi. Her şey bağımsız ve tarafsız yargının kendi takvimi içinde ve kendi çalışma düzeni içinde yürüdü. En son yargımız şahısla ilgili bir ceza takdir etti."

Ev hapsindeki Brunson'ın içeride geçirdiği sürenin dikkate alınarak tahliye edildiğini belirten Yılmaz, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, başka türlüsünün de düşünülemeyeceğini vurguladı.

"Türkiye ekonomisi cari fazla verdi"

Yılmaz, kurdan kaynaklı birtakım ekonomik sıkıntılarla ilgili hükümetin tedbirler aldığını, bu sıkıntıların da belli vadede aşılacağını, daha da güçlenmiş bir şekilde çıkılacağını anlattı.

Türkiye'nin savunma sanayisinden, sağlık endüstrisine, petrokimyadan enerjiye yeni proje ve adımlarla yoluna devam edeceğini dile getiren Yılmaz, ''Daha çok üreten, ihracat yapan, teknoloji üreten katma değeri çok daha yüksek bir ekonomiden çıkacağız. Her sıkıntıdan birtakım fırsatlar çıkarmak lazım. Bu yaşadığımız ekonomik sıkıntılarda inşallah uzun vadede daha güçlü bir bünye elde etmemize yardımcı olacak. Bünyemizi daha güçlendirecek. Bunun işaretlerini de şimdiden görüyoruz. İhracatımız en son eylül ayında, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80'leri aştı. Ağustosta cari açık vermedi ekonomimiz, cari fazla verdi." diye konuştu.

Toplantıya, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler de katıldı.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 14:16
  1. İzmir
  2. Bingöl
  3. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
  4. casus brunson

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP'den af ile ilgili kritik hamle
    1. MHP'den af ile ilgili kritik hamle
    2. Göztepe'de Lamine Gassama sevinci
    3. Amerika'da cenaze evinde 11 bebek..
    4. EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine..
    5. Sözde medeniyetin beşiği dünyanın en..
    6. Kadro dışı kalan Aatif, Ali Koç'un..
    7. Aatif'tan Ali Koç'a yanıt!
    8. Babaların çocuklarına vakit ayırması..
    9. Süper Lig'de oynamıştı! ALS..
    10. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne..
    11. Avrasya Tüneli'nde yeni dönem başladı!
    12. Suudi Arabistan'dan Türkiye..
    13. 3. havalimanı personel alımı 3...
    14. Almanya'da Brunson'a bayrak öptürdüler
    15. Bakan Mehmet Cahit Turhan genç..
    16. Ses kısıklığından korunmak için...
    17. Kahramanmaraş'ta feci kaza: Aynı..
    18. Kaburga dolması nasıl yapılır?
    19. AK Parti'den bir Brunson açıklaması daha
    20. İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!
    ABD'li casus papaz Brunson ilk uçakla kaçıyor!

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!