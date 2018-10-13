AK Parti'den bir Brunson açıklaması daha

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partisinin Bingöl İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li din adamı Brunson'ın İzmir'de görülen davada hükümle birlikte serbest bırakılmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Yılmaz, bunun tamamen bağımsız ve tarafsız yargının verdiği bir karar olduğunu söyledi.

Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rahip Brunson davası var. Onunla ilgili de bağımsız ve tarafsız yargımız kararını verdi. Biliyorsunuz Türkiye'ye yönelik birtakım tehditler, bazı tarihler ortaya koyup 'bu tarihe kadar, şunu yapın, bunu yapın' gibi dayatmalar oluştu. Ama Türkiye hiçbir zaman bunlara prim vermedi, bu dayatmaları kabul etmedi. Her şey bağımsız ve tarafsız yargının kendi takvimi içinde ve kendi çalışma düzeni içinde yürüdü. En son yargımız şahısla ilgili bir ceza takdir etti."

Ev hapsindeki Brunson'ın içeride geçirdiği sürenin dikkate alınarak tahliye edildiğini belirten Yılmaz, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu, başka türlüsünün de düşünülemeyeceğini vurguladı.

"Türkiye ekonomisi cari fazla verdi"

Yılmaz, kurdan kaynaklı birtakım ekonomik sıkıntılarla ilgili hükümetin tedbirler aldığını, bu sıkıntıların da belli vadede aşılacağını, daha da güçlenmiş bir şekilde çıkılacağını anlattı.

Türkiye'nin savunma sanayisinden, sağlık endüstrisine, petrokimyadan enerjiye yeni proje ve adımlarla yoluna devam edeceğini dile getiren Yılmaz, ''Daha çok üreten, ihracat yapan, teknoloji üreten katma değeri çok daha yüksek bir ekonomiden çıkacağız. Her sıkıntıdan birtakım fırsatlar çıkarmak lazım. Bu yaşadığımız ekonomik sıkıntılarda inşallah uzun vadede daha güçlü bir bünye elde etmemize yardımcı olacak. Bünyemizi daha güçlendirecek. Bunun işaretlerini de şimdiden görüyoruz. İhracatımız en son eylül ayında, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80'leri aştı. Ağustosta cari açık vermedi ekonomimiz, cari fazla verdi." diye konuştu.

Toplantıya, Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler de katıldı.