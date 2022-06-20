AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması! 550 bin kişi yararlanacak
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yeni hazırlanan 20 maddelik kanun teklifinin detaylarını açıkladı. Ünal, düzenlemeden yoklama kaçağı, bakaya olup bedelli askerlikten yararlanamayanların faydalanacağını açıkladı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 550 bin kişinin yararlanacağı askerlik affıyla ilgili açıklama yaptı. Ünal, Askeri Ceza Kanunu ve 7 kanunda değişiklik öngören 20 maddelik yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulduğunu belirterek; teklifin yoklama kaçağı, bakaya olup bedelli askerlikten yararlanamayanların için geçerli olduğunu söyledi.
Yaş haddi 72'ye çıkıyor
Ünal, Genelkurmay Başkanı'nın da yaş haddiyle ilgili düzenleme yapılacağını, yaş haddinin 72'ye çıkacağını açıkladı.