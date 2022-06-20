  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması! 550 bin kişi yararlanacak
Gündem

AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması! 550 bin kişi yararlanacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yeni hazırlanan 20 maddelik kanun teklifinin detaylarını açıkladı. Ünal, düzenlemeden yoklama kaçağı, bakaya olup bedelli askerlikten yararlanamayanların faydalanacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 13:19:00 -
AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması! 550 bin kişi yararlanacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 550 bin kişinin yararlanacağı askerlik affıyla ilgili açıklama yaptı. Ünal, Askeri Ceza Kanunu ve 7 kanunda değişiklik öngören 20 maddelik yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulduğunu belirterek; teklifin yoklama kaçağı, bakaya olup bedelli askerlikten yararlanamayanların için geçerli olduğunu söyledi.

Yaş haddi 72'ye çıkıyor

Ünal, Genelkurmay Başkanı'nın da yaş haddiyle ilgili düzenleme yapılacağını, yaş haddinin 72'ye çıkacağını açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23