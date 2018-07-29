0553 313 94 23

AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulunda bedelli askerlik düzenlemesinin de bulunduğu kanun teklifinin yasalaşmasını değerlendirdi.

29 Temmuz 2018 Pazar 20:37
AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek 4 gün önce yasalaştı. Bedelli askerlikle ilgili sona gelinen çalışmalar kapsamında, başvuru sayısına göre celp dönemi planlaması yapılacak. Konuyla ilgili çalışmalar devam ederken, 21 günlük eğitimin nerede alınacağı da belirlenmeye başlandı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, şöyle konuştu:

Bedelli askerlikte 21 günlük eğitimin 11 il, 13 birlikte yapılması planlanıyor. Askeri birliklerin arasında Çanakkalemizde bulunan 3üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı ve 116ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı bulunmaktadır. Çanakkalemize eğitim için gelecek olanlar aynı zamanda esnafımızdan alışveriş yaparak ekonomiye katkı sağlayacak. Askerlerimizin yakınları burada konaklayarak, gezerek, hem turizmimize, hem de ekonomimize destek olacak. Çanakkalemizin peyniri, kirazı, şeftalisi, Bayramiç beyazı daha geniş kitleye ulaşacak.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 20:37
  1. Çanakkale
  2. AK Parti
  3. bedelli askerlik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kemalistler birbirine girdi! Bu kez adres ADD
    1. Kemalistler birbirine girdi! Bu kez..
    2. AK Partili milletvekili kalp krizi..
    3. Haydarpaşa Garı ile ilgili yeni gelişme
    4. AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması
    5. Haçlılar birleşiyor! Almanya, Fransa..
    6. Oktay'dan 'Ahed Tamimi' mesajı
    7. Şanlıurfalı gençlerden görülmemiş..
    8. Kirli pazarlığın mimarı ortaya çıktı
    9. Sel felaketinin ardından Sudan için..
    10. Başkan yeni transferleri açıkladı
    11. TSK'dan kritik hamle! Gir ve kal..
    12. FETÖ'de panik başladı! "Bulunduğunuz..
    13. Beşiktaş'tan Pepe için resmi açıklama!
    14. Kaybolan Suriyelinin cesedi bulundu
    15. Un çorbası nasıl yapılır?
    16. Çocuklara mahremiyet eğitimi nasıl..
    17. Pancar suyunun inanılmaz faydaları
    18. Gebelikte kan uyuşmazlığı varsa ne..
    19. Kamboçya seçimlerinin galibi belli oldu
    20. Krampa dikkat!
    Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Derin devlet Muharrem İnce'yi...
    Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Derin devlet Muharrem İnce'yi...
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...