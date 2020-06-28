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Gündem

AK Parti'den balık ölümleriyle ilgili İBB'ye çağrı

Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balığın kıyıya vurmasının ardından Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB'den varsa ikna edici bir bilimsel açıklama istedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 20:46:00 - 2020-06-28 20:48:00
AK Parti'den balık ölümleriyle ilgili İBB'ye çağrı

Küçükçekmece gölünde binlerce ölü balık kıyıya vurdu. Ortaya çıkan manzara görenleri tedirgin etti. Uzun zamandır böyle bir durum ile karşılaşmadıklarını ifade eden vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) aradıklarını ama cevap alamadıklarını söyledi. Bazı çocukların da ölü balıklarla oyun oynaması tehlikeye kapı araladı.

Yaşanan skandalın ardından Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye çağrıda bulundu.

Göksu, şunları yazdı:

"Küçükçekmece Gölü'nde meydana gelen çok sayıda balık ölümüyle ilgili, İBB’nin, varsa kamuoyunu ikna edici bilimsel bir açıklama yapması gerekmektedir."

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