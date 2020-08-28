AK Parti'den Babacan ve Davutoğlu'na oy gider mi? Mahir Ünal anket sonuçlarını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal katıldığı televizyon programında, sunucunun sorduğu, "Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi?" sorusuna verdiği cevapta, AK Parti tarafından yaptırılan araştırmalarda Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'ne AK Parti tabanından bir oy kaymasının söz konusu olmadığını belirterek, 2 partinin yok dencek kadar az oyu olduğunu açıkladı.

AK Parti ile yolları ayıran Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partilerinin CHP gibi partilerle seçimlerde ittifak yapmak istediği geçtiğimiz günlere iddia edilmişti.