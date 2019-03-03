AK Parti'den anket açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "31 Mart, hem Türkiye'nin geleceğe daha güvenle bakabilmesi hem daha hızlı kalkınması, ulusal düzeydeki artıların yerele tam anlamıyla yansıması açısından kilit öneme sahip." dedi.

Feke ilçesindeki bir düğün salonunda kadınlarla bir araya gelen Sarıeroğlu, yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle 31 Mart'ın öneminin çok daha arttığını söyledi

"1 Nisan sabahı..."

Yerel seçimlerinin ardından 4,5 yıl seçim olmayacağını ifade eden Sarıeroğlu, "Şehirlerimizin ve ülkemizin önünü açarak tekrar reform dönemine döneceğimiz bir süreci başlatmak istiyoruz. Konularımızı rahat rahat sizlerle istişare ederek ortak akılla masaya yatırıp çözüm önerilerini de hızlı şekilde hayata geçirmek istiyoruz artık. Bu şekilde Türkiye'nin daha hızlı yol alacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Sarıeroğlu, 31 Mart'ın sadece yerel seçim olmadığını dile getirerek şunları söyledi:

"31 Mart, hem Türkiye'nin geleceğe daha güvenle bakabilmesi hem daha hızlı kalkınması, ulusal düzeydeki artıların yerele tam anlamıyla yansıması açısından kilit öneme sahip. Bu seçimde Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP ailesi olarak birlikte yer alıyoruz. MHP'li kardeşlerimizle hedeflerimizi, arzularımızı, heyecanlarımızı, gönüllerimizi birleştirdik. Güçlü Türkiye için inşallah bir ve beraber olarak sadece 31 Mart'a kadar değil, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin söylediği gibi mezara kadar birliktelik olacak. İddialı cümleler kuruyoruz, kendimize güveniyoruz. Ben Adana'nın da Türkiye'nin de Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağına inanıyorum. Milletimiz, hala Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni sindiremeyenleri, bu sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçtiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çekemeyenleri, 1 Nisan sabahı itibarıyla altüst edecek iradeyi gösterecek."

"Anketlerle alakalı sürekli olarak algı çalışması var"

24 Haziran seçimlerine girerken saldırılara maruz kaldıklarını anlatan Sarıeroğlu, "Bu saldırıların ağustos ayında arttığını döviz kurlarında yaşanan gelişmelerde gördük, yaşadık. Bunların tamamı seçimlere yönelik. İnanın 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı güçlü bir şekilde çıksın, 1 Nisan itibarıyla ekonomide istikrarlı, sakin, durağan süreçlerimize tekrardan başlayacağımızı hep birlikte göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıeroğlu, anket çalışmalarına değinerek "Anketlerle alakalı sürekli olarak algı çalışması var. Bunlar da yine bir oyunun parçası. Biz de anketleri görüyoruz, yapıyoruz. Hem Adana'da hem Türkiye'de çok iyi şekilde de devam ediyor. İnşallah 31 Mart akşamı hem şer odakları hem de onların Kandil'deki, Pensilvanya'daki uzantıları alacağımız sonuçları görerek milletimizin oyunları nasıl bozduğunu görecek. Sizlere güveniyoruz, siz de bizlere güvenmeye devam edin." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, Ebru Ulusoy ve Fatih Köreken'in düğün törenine katılarak çifte mutluluklar diledi.

Sarıeroğlu, Büyükşehir Belediyesince, Feke ilçesinin kırsal mahallesi Süphandere'de yapılan ve eski tahta köprüden düşerek hayatını kaybeden Eyüp Katırcı'nın isminin verildiği köprünün açılışına katıldı.