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Ak Parti’den ambargo tepkisi: İBB’nin yaptığı kültürel düşmanlıktır

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye yönetiminden 'israf' kılıfıyla Necip Fazıl, Mustafa Kutlu ve İskender Pala'ya ambargo uygulanmasına AK Parti’den tepki geldi.

20 Eylül 2019 Cuma 02:46
Ak Parti’den ambargo tepkisi: İBB’nin yaptığı kültürel düşmanlıktır

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının, Mustafa Kutlu'nun 'Mavi Kuş', Necip Fazıl Kısakürek'in 'Reis Bey' ve İskender Pala'nın 'Aşk Bir Zamanlar' oyunlarını, yeni dönemin repertuvarından çıkardı.

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye yönetime tepki göstererek, “Bu sığlıktır, hazımsızlıktır, sansürdür, kültürel düşmanlıktır” dedi. Yazar Cengiz Algan, “Necip Fazıl'ı Türkiye'nin sanat zemininden çıkartmaya çalışan kafanın sanattan zerre anlamadığı açıktır. Militan kafadır bu. Fazıl'ın iki şiirini bile okumadıklarına emin olabilirsiniz. Memleketin kültür sanat dünyası bu jakoben kafaya tekrar teslim edilemez” dedi.

CHP kodlarından vazgeçmeyeceğini gösterdi

Yazar Sabri İşbilen, “Tasarruf adı altında Necip Fazıl Kısakürek'e ait eserlerin oynanmasını engelleyen Ekrem İmamoğlu, danışmanı Murat Ongun'a aylık 45 bin lira maaş veriyor” ifadelerini kullandı. Gazeteci Ersin Çelik, “Bugün tiyatro oyununu yazarı mütedeyyin diye yasaklayan CHP kodlarından vazgeçmeyeceğini bir kez daha gösterdi. Geçmişte başörtüsünü, imam hatipleri, ezanı, Kuran’ı yasaklayan CHP ilk fırsatta bir an dahi beklemeyecektir. İtirazı olan “kucaklanmayı” beklesin” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 02:46
  1. Ankara
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  3. Mustafa Kutlu
  4. Necip Fazıl Kısakürek
  5. İskender Pala
  6. Sabri İşbilen

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