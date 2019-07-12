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AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Siyaset kişisel hesaplarla yönlendirilebilecek alan değil" dedi.

12 Temmuz 2019 Cuma 23:01
AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AK Parti'den istifa eden Ali Babacan ile ilgili, "Kendi kararı, saygı duyarız. Kendi kurucusu olduğu partiden ayrılma kararı vermiş, Allah hayırlı etsin" dedi.

AK Parti Genel Başkankvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı programda AK Parti'den istifa eden ve yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan ile ilgili soruya yanıt verdi. Kurtulmuş, "Kendi kurucusu olduğu partiden ayrılma kararı vermiş, Allah hayırlı etsin. Siyaset hakikaten zor bir iş. Emek, zaman, sabır istiyor, mukavemet edebilme becerisi istiyor. Siyaset kişisel hesaplarla yönlendirilebilecek alan değil." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

"Siyaset kişisel hesaplarla yönlendirilebilecek alan değil"

Kendi kararı, saygı duyarız. Buna bizim bir şey dememiz doğru değil. Kendi kurucusu olduğu partiden ayrılma kararı vermiş, Allah hayırlı etsin. Siyaset hakikaten zor bir iş. Bir iddiaya ve iradeye sahip olma işi. Belki bir ömür sürecek, zaman zaman yoklukların, zorlukların, darbelerin, dimdik yokuşların olduğu bir mücadele süreci. Emek, zaman, sabır istiyor, mukavemet edebilme becerisi istiyor. Siyaset kişisel hesaplarla yönlendirilebilecek alan değil.

"Bu zor alanda insanlar mutlaka dayanışma içerisinde olmaları lazım"

AK Parti'nin aldığı yüzde 45'i bile beğenmiyoruz değil mi? Ama AK Parti'nin yüzde 45'lere gelene kadar ne zor zamanlarda, sayın Cumhurbaşkanımızın Refah Partisi'nin İstanbul İl Başkanı olduğu zamanda ne zor şartlarda mücadele verdiklerini hatırlıyorum. 27 Nisan, 28 Şubat'a direndiğimizi hatırlıyorum. Fazilet Partisi'nin kapandığı günü hatırlıyorum. Bu zor alanda insanlar mutlaka dayanışma içerisinde olmaları lazım.

"Mücadelenin kolay bir iş olmadığını ifade etmek istiyorum"

Şu atmosferde bazı siyasi çevrelerde iştahı arttırmış olabilir. Siyaset adanmışlık, büyük mücadeleyi gerektirir. AK Parti'de isimlerini dahi bilmediğimiz insanların gençliğini heba ettiğini biliyorum. Siyaset köy meydanına gidip, traktör üstüne çıkıp 'Ey ahali oy verin' demeyi gerektirir. Kıraathanede bir şeyler söylemeyi gerektirir. Yeri gelin 10-15 kişiyle bir odaya oturup konuşmak demektir. Mücadelenin kolay bir iş olmadığını ifade etmek istiyorum.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 23:01
  1. İstanbul
  2. Ali Babacan
  3. Numan Kurtulmuş

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