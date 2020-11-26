AK Parti'den Akıncı Üssü davasında FETÖ'cülere verilen cezalara ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada verilen kararın önemine işaret ederek, "Bu ihanet şebekesiyle mücadele etmek vatanseverliğin en önemli gereklerindendir. Darbeci terörle mücadelemiz sürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

'İhanet şebekesi bir kere daha mahkum edildi'

Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, FETÖ'nün darbe girişiminde Akıncı Üssü'nü merkez olarak kullanan teröristlerin hak ettikleri cezayı aldıklarını belirtti.

"TBMM'ye, Cumhurbaşkanlığı'na ve milletimizin üzerine bombalar yağdıran ihanet şebekesi adalet önünde ve milletimiz tarafından bir kere daha mahkum edildi." ifadesini kullanan Çelik, darbeci teröristlerin milli iradeyi ortadan kaldırmak ve egemenlik haklarını başka odaklara devretmek için tarihin en ağır ihanetlerinden birine giriştiğini, milletin kanıyla ve canıyla darbeci terörü durdurduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla tüm Türkiye'nin darbeye direndiğini hatırlattı.

Çelik, darbe girişiminin durdurulmasının ardından ihanet şebekesinin hukuk önünde hesap verme sürecinin başladığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu sinsi ve tehlikeli terör örgütü her türlü yabancı odağın emrine girmeye hazır, tamamen Türkiye düşmanı sapık bir anlayışa sahip. Türkiye düşmanı bu yapı, insanlık düşmanı ideolojisini son derece sinsi yöntemlerle yaymaya çalışıyor. Kendini başka yüzlerin arkasına saklamayı biliyor. Çeşitli ülkelerde Türkiye'ye zarar vermek için her türlü ihaneti örgütlemeye devam ediyor.

Bu ihanet şebekesiyle mücadele etmek vatanseverliğin en önemli gereklerindendir. Bugün adaletin verdiği karar çok önemli bir aşamadır. Darbeci terörle mücadelemiz sürecektir.

Darbeci terörü bir kere daha lanetliyoruz. Şehitlerimize rahmet olsun. Gazilerimize şükranlarımızla...

Cumhurbaşkanımızın bu terör örgütüne karşı koyduğu kararlı ve tavizsiz iradeyle devletimiz ve milletimiz bu ihanet şebekesiyle mücadeleye en güçlü şekilde devam edecektir. Darbeci terör, hukukun ve adaletin önünde bu topraklarda ebediyyen mahkum edilmiştir."