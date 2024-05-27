AK Parti'den Ahmet Hakan'a dikkat çeken telefon! Arayıp bunu söylemişler

AK Parti içinde sokak köpekleri sorununa yönelik farklı görüşler mevcut. Bazı parti üyeleri itlafı savunurken, bazıları ise buna şiddetle karşı çıkıyor. Ahmet Hakan, AK Parti'nin bu konuda henüz net bir karar vermediğini ve temasların sürdüğünü belirtti. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"AK Parti içinde sokak köpekleri sorununun çözümü konusunda tek bir görüş yok.

Partide uyutulmaya şiddetle karşı çıkanlar da var, uyutulmayı savunanlar da.

Partinin genel yaklaşımı ise tam olarak belirginlik kazanmış değil.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Geçen gün AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu aradı.

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AK Parti olarak sokak köpekleriyle ilgili yasa çalışmasıyla ilgili olarak toplumun değişik kesimlerinden görüşler ve öneriler aldıklarını söyledi.

Benden de görüş ve öneri istedi. “Memnuniyetle” dedim.

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Yani AK Parti, itlafı tek çözüm yolu olarak görmüyor.

Daha doğrusu henüz olgunlaştırılmış bir çözüm planıyla ortaya çıkmış değiller.

Temaslar sürüyor, görüşmeler sürüyor, değerlendirmeler sürüyor.

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AK Parti’yi “itlaf yanlısı” olarak kodlayıp meseleyi siyasallaştırmanın alemi yok.

Şunu unutmayalım:

Sevimsiz meydan okumalarla konunun siyasallaştırılması, meydan okuyanları gündeme getirir ama sevimli köpek dostlarımız için hiçbir yarar sağlamaz."