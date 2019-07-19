0553 313 94 23

AK Parti'den Ağrı'da yerel yönetim incelemesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, "Bu coğrafya zayıf devlet kaldırmaz, onun için güçlü olmak lazım. Bu coğrafya üzerinde oynanan oyunların karşısında hepimizin pürdikkat olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

19 Temmuz 2019 Cuma 18:08
AK Parti'den Ağrı'da yerel yönetim incelemesi

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, partinin Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları ile gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya giden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti teşkilatları, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri ve Ağrılı vatandaşlarla bir araya geldi.

Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, belediyecilik ile ilgili ülkenin tarihindeki önemli dönemleri hatırlatarak, parti olarak başlattıkları belediyecilikle birçok şehrin çehresinin değiştiğini aktardı.

Üniversite yıllarında ülkede sağ-sol kavgalarının olduğunu, bunun şehirler arasına da yayıldığını ifade eden Özhaseki, bu kavganın ardından Türk-Kürt kavgasının başladığını hatırlattı.

Özhaseki, bin yıldır aynı coğrafyayı paylaşan kardeşler arasındaki kavganın anlamsız olduğunu, fitne odaklarının coğrafyada gözlerinin bulunduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Böyle bir ortamda bizim büyümemizi, gelişmemizi, mazlumların sesi olmamızı istemeyen fitne odaklarının da gayretleri bir türlü bitmek bilmiyor. Bu coğrafya zayıf devlet kaldırmaz, onun için güçlü olmak lazım. Yoksa bir gün gelirler devletimizi, düzenimizi bozarlar, bizi ekmeğe muhtaç ederler ve biz de yerimizden, yurdumuzdan oluruz. O yüzden bu coğrafya üzerinde oynanan oyunların karşısında hepimizin pürdikkat olması lazım."

"Bu ülke büyümesin, küçülsün istiyorlar"

Özhaseki, Türkiye'nin yıllardır terör belasıyla mücadele ettiğini ve 400 milyar dolara yakın para harcadığını vurguladı.

Terör örgütü PKK'da zamanında sözde komutanlık yapan bir kişinin uğradığı ihanet ve sonrasında itirafçı olarak söylediklerini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Diyor ki, '15 Temmuz'dan bir ay önce PKK'dan bize bir emir geldi. Hiçbir askere kurşun sıkmayacaksınız, hiçbir askere dokunmayacaksınız.' 15 Temmuz'da darbe başarısız oldu. 'Şimdi sıkabilirsiniz, devam edin.' dendi. Beraber olduklarının, aynı yerden örgütlendiklerinin alameti değil mi? Bu ülke büyümesin, küçülsün istiyorlar. Bu coğrafyada bizden başka mazlumların sesini dile getirecek bir Allah'ın kulu var mı? Sadece Recep Tayyip Erdoğan var.

'DEAŞ' diye bir örgüt. Vahşi vahşi adamları toplamışlar, İslam tarihinde böyle bir örgüt yok. Bunlara karşı bir ve beraber olmamız lazım. Bunlardan birisi batıdaki bir ülkenin başına gelmiş olsaydı emin olun o ülke çökerdi. Son 3 yıldır ekonomi üzerinde oyun oynuyorlar."

Program çerçevesinde Özhaseki ve beraberindekiler, Murat nehri, Hanibaba Bulvarı, Abide Meydanı, millet bahçesi, üniversite ve çevre yolunda incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kent ile ilgili brifing verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 18:08
  1. Ağrı
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DERLEME - Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasına ilişkin haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz.Saygılarımızla,AA
    1. DERLEME - Düzce'deki su baskını ve..
    2. Bu hafta borsa ve altın kazandırdı,..
    3. Çin'den Juventuslu Merih Demiral'a..
    4. Kayıp oğluna kavuşan öğretmen annenin..
    5. DGS sonuçları açıklandı mı? 2019 DGS..
    6. Mısır'da aftan yararlanan 316 tutuklu..
    7. Piyasalarda gün sonu
    8. Ruhsar Pekcan esnaf ve sanatkarın..
    9. Fenerbahçe'ye Avrupa kupalarından men..
    10. Trafik kurallarına uymayan sürücüye..
    11. Toyota Prius Plug-in Hybrid yenilendi
    12. Çin'den Juventuslu Merih Demiral'a..
    13. ABD "Arjantin saldırısının..
    14. Şahin, YKS’de başarılı öğrencileri..
    15. Türkiye'de mezun olan yabancı..
    16. "HAMR" oyunu Altındağ'da sahne aldı
    17. Kahramanmaraş'ta uyuşturucu..
    18. UEFA, Fenerbahçe kararını açıkladı
    19. Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı
    20. Gülüç selin verdiği zararı onarıyor
    21. Güvenlik şefinin FETÖ planı son anda..
    22. Borsa 18 haftanın en yüksek haftalık..
    23. Kütahya Belediyesi, 3 ayda 707 ihtiyaç..
    24. Borçlunun yakınına SMS atan avukata ceza
    25. Borsa haftayı yükselişle tamamladı
    26. Soykan: “KARDEMİR olarak bu büyük..
    27. Bulgaristan'ın ABD'den F-16 alımı..
    28. Kaldırımsız cadde ve sokak kalmayacak
    29. Kahramanmaraş’ta uyuşturucu satıcısı..
    30. Basketbol: 2021 Avrupa Şampiyonası..
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı