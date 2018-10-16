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AK Parti'den 'af' açıklaması: Kişilerin uğradığı haksızlığı affetme yetkimiz yok

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama 'af' ile ilgili açıklamalarda bulundu.

16 Ekim 2018 Salı 20:38
AK Parti'den 'af' açıklaması: Kişilerin uğradığı haksızlığı affetme yetkimiz yok

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

MYK sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'af' konusunda şu açıklamalarda bulundu:

Kişilerin uğradığı haksızlığı affetme yetkimiz yok

Tartışmayı, etiketi af olur başka bir şey olur bunun için kendi teklifimizi hazırlayalım dedi genel başkanımız.

Şimdi hem hükümet tarafında hem de partide, hukukçularımız bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmalar genel başkanımızın ortaya koyduğu ilkeler çerçevesinde ortaya çıktığı zaman biz bunu ortaya koyarız. Son derece titiz bir çalışma yürütülüyor.

Kişilerin uğradığı haksızlığı affetme yetkimiz yok, mahşeri vicdan gözetilerek çalışma yapılıyor.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 20:38
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  • yücelyücel52 dk önce
    Peki eyt deki haksızlık ne olacak, boş boş konuşuyorlar işte istediklerine adalet var.
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