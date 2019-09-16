AK Parti’den açıklama: Hiçbir Milletvekilimiz yeni partilere gitmez

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

AK Parti’den ihracı istenen ve ihraç edilmeden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte geçen hafta istifa eden eski milletvekili Selçuk Özdağ, şuanda AK Partiʹde milletvekili olan 10ʹdan fazla isimle temasta olduklarını belirtti ve şimdilik istifa etmelerini istemedikleri için vekillerin AK Parti ile yola devam ettiklerini söyledi.

İki isim Yeniakit’e konuştu

Özdağ’ın bu açıklamasına Yeniakit’e konuşan AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel tepki gösterdi. Özel, “AK Parti grubumuzdan mevcut hiçbir milletvekili yeni partilere gitmez” dedi. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Millet oy verirken sadece Milletvekiline değil partiye ve lidere de oy verir, bize ayrılın diye değil Erdoğan ile yürüyün diye oy verdiler, hiçbir Milletvekilimiz ayrılmaz diyorum” dedi.