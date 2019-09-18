AK Parti’den 'Abdulhamit Gül' açıklaması!

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

Yargıya yönelik bazı eleştirilere zehir zemberek cevap veren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuştu. Bakan Gül'ün, "Daha düne kadar aynı maklubeye kaşık sallayanların bizi eleştirmeye hakkı yok." açıklaması yaptığı ifade edilerek, hedefinde kimlerin olduğunun sorulmasına karşılık Çelik, “Sosyal medya veya başka yerlerde Sayın Bakanın, Adalet Bakanlığının tasarruflarıyla ilgili FETÖ ile mücadele konusunda bir zaaf varmış gibi yorumlar söz konusu olunca Sayın Bakan da buna cevap vermiş” dedi.

FETÖ ile güçlü şekilde mücadele ediyor

Çelik, Adalet Bakanlığının FETÖ ile mücadele konusunda kilit bakanlıklardan olduğunu, çünkü FETÖ'nün en çok orada yapılandığını ve oradan Türkiye'deki pek çok yanlış işi gerçekleştirdiğini, Bakan Gül'ün ve Bakanlık personelinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda FETÖ ile güçlü şekilde mücadele ettiklerini söyledi. Bakan Gül’e AK Parti Gaziantep Milletvekilleri ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de tam destek verdi.