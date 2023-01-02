AK Parti'den 6'lı masaya Davutoğlu ve Babacan uyarısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın sözlerine cevap verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Ömer Çelik, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sorusuna cevap verdi.

"DEVA ve Gelecek partilerinin genel başkanlarının AK Parti'deyken partinin 'demokratik', ayrıldıktan sonra ise 'antidemoktratik' olduğunu söylediklerine" ilişkin soru üzerine Çelik, "'Biz oralardayken AK Parti'de işler iyiydi, ayrıldıktan sonra kötü oldu' gibisinden yaklaşımlar siyasi olgunluk taşımayan yaklaşımlar." açıklamasını yaptı.

6'li masaya uyarı

6'lı masanın bu iki isme dikkat etmesi gerektiğini belirten Çelik, ''Saygınlık geçmişte bir şey yapmışsanız, bir yolu beraber yürümüşsünüz, o zamanın hatıralarına, yaşanmışlıklarına saygı duymakla olunur. Ben sayın Cumhurbaşkanına o zaman şu şekilde davranmıştım, o da bana şunu şunu demişti, diyorlar. 6'lı Masa'dakilerin bunlara dikkat etmesi lazım. Bu şekilde bir siyasi tutum ortaya koyanların aynı şeyi burada yapacağı açıktır.'' dedi.