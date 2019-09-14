AK Parti’den 3 eski milletvekili istifa etti!

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

AK Parti'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuluna sevk edilen eski BaşbakanAhmet Davutoğlu'nun istifasının ardından bir bir istifa haberleri gelmeye devam ediyor. İstifa eden AK Parti eski Konya milletvekili Ömer Ünal, “İlçe başkanı, milletvekili, teşkilat başkan yardımcısı olmanın dışında en önemlisi uzun yıllar gönüllü bir nefer olarak çalıştığım, hizmet ettiğim Ak Parti’den, kuruluş ilkelerinden uzaklaşması, bu ilkelere yabancılaşması nedeniyle istifa ediyorum” dedi. AK Parti eski Bursa milletvekili Cemalettin Kani Torun ile AK Parti eski Ağrı milletvekili Cesim Gökçe de AK Parti’den istifa etti.

2 eski İl başkanı istifa etti

Ayrıca AK Parti eski Tekirdağ İl Başkanı Ahmed Akçay, AK Parti eski Diyarbakır İl Başkanı Aydın Altaç, AK Parti eski Ümraniye İlçe Başkanı Enver Sedat Çakıroğlu, AK Parti eski Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Tarık Güneş, AK Parti eski Tekirdağ il başkan yardımcısı Recep Nişancı, AK Parti İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Cihan Öztunç ta AK Parti'den istifa ettiğini sosyal medya hesaplarından açıkladı. Ahmet Davutoğlu ile birlikte eski milletvekillerinden Abdullah Başçı, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Feramuz Üstün ile eski il başkanlarından Nedim Yamalı ve Selim Temurci, ihracı beklemeden AK Parti’den istifa ettiklerini açıklamıştı.