0553 313 94 23

AK Parti’den 3 eski milletvekili istifa etti!

AK Parti’den istifa eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ardından eski milletvekillerinden Cemalettin Kani Torun, Ömer Ünal ve Cesim Gökçe de AK Parti’den istifa ettiğini duyurdu.

14 Eylül 2019 Cumartesi 00:55
AK Parti’den 3 eski milletvekili istifa etti!

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

AK Parti'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuluna sevk edilen eski BaşbakanAhmet Davutoğlu'nun istifasının ardından bir bir istifa haberleri gelmeye devam ediyor. İstifa eden AK Parti eski Konya milletvekili Ömer Ünal, “İlçe başkanı, milletvekili, teşkilat başkan yardımcısı olmanın dışında en önemlisi uzun yıllar gönüllü bir nefer olarak çalıştığım, hizmet ettiğim Ak Parti’den, kuruluş ilkelerinden uzaklaşması, bu ilkelere yabancılaşması nedeniyle istifa ediyorum” dedi. AK Parti eski Bursa milletvekili Cemalettin Kani Torun ile AK Parti eski Ağrı milletvekili Cesim Gökçe de AK Parti’den istifa etti.

2 eski İl başkanı istifa etti

Ayrıca AK Parti eski Tekirdağ İl Başkanı Ahmed Akçay, AK Parti eski Diyarbakır İl Başkanı Aydın Altaç, AK Parti eski Ümraniye İlçe Başkanı Enver Sedat Çakıroğlu, AK Parti eski Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Tarık Güneş, AK Parti eski Tekirdağ il başkan yardımcısı Recep Nişancı, AK Parti İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı Cihan Öztunç ta AK Parti'den istifa ettiğini sosyal medya hesaplarından açıkladı. Ahmet Davutoğlu ile birlikte eski milletvekillerinden Abdullah Başçı, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Feramuz Üstün ile eski il başkanlarından Nedim Yamalı ve Selim Temurci, ihracı beklemeden AK Parti’den istifa ettiklerini açıklamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 00:55
  1. Tekirdağ
  2. Konya
  3. İstanbul
  4. Diyarbakır
  5. Bursa
  6. Aydın
  7. Ağrı
  8. Ahmet Davutoğlu
  9. AK Parti
  10. Cemalettin Kani Torun
  11. Cesim Gökçe
  12. Ömer Ünal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye'de YPG/PKK kontrolündeki kampta ölen çocukların sayısı arttı
    1. Suriye'de YPG/PKK kontrolündeki kampta..
    2. Fransa'da ulaşım felç oldu, hayat durdu!
    3. Karaman’da otomobil ile hafif ticari..
    4. Denizli’de trafik kazası: 1 ölü, 2..
    5. Kazaya karışan otomobil sürücüsünün..
    6. Paramiliter liderlerle fotoğraf..
    7. Muğla'da orman yangını
    8. AK Parti’den 3 eski milletvekili..
    9. Ortaca’daki yangına şiddetli rüzgar..
    10. Cezaevi firarisi ödüllü mühendis,..
    11. İçtiği sigara evi yaktı, yanarak..
    12. Pençe-3 Harekatı
    13. Bolu’da silahlı kavga: 1 yaralı
    14. Ortaca’daki yangını söndürme..
    15. Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde..
    16. Evanescence İstanbul'da hayranlarıyla..
    17. Belçika'da Valon bölge ve Frankofon..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reuters'a..
    19. Fatih Erbakan'dan çarpcı açıklama: AK..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan Reuters'a..
    21. ABD'li Müslüman belediye başkanı,..
    22. ABD ve Suudi Arabistan nükleer..
    23. GÜNDEM ÖZETİ / 14 Eylül 2019
    24. Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa..
    25. Galatasaray forması giyen damada..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reuters'a..
    27. Tenis: Davis Kupası
    28. Kemal Özdeş: “Maç sonuna kadar skor..
    29. Mario Lemina’da sorun yok
    30. Levent Şahin: "Fiziksel süreci..
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?