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Siyaset AK Parti'de yeni dönem: Erdoğan vekillerden rapor istedi!
Siyaset

AK Parti'de yeni dönem: Erdoğan vekillerden rapor istedi!

AK Parti, 1 Ekim’de açılacak Meclis’teki yeni dönem hazırlıklarına başladı. Bu kapsamda, Meclis’in tatile girdiği 17 Temmuz’dan itibaren kendi bölgelerinde sahada çalışması yapan milletvekillerinden bilgi istendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 08:56:00 -
AK Parti'de yeni dönem: Erdoğan vekillerden rapor istedi!

Teşkilat Başkanlığı’ndan milletvekillerine gönderilen yazıda, saha çalışmalarını ‘Genel Siyaset’ ve ‘İlinizde saha çalışmaları sırasında karşılaştığınız meseleler’ başlıkları altında değerlendirmesi talep edildi.

Öte yandan, raporun 10 Eylül’e kadar hazırlanması istendi. Milletvekilleri, ekonomi ve siyasal gelişmeler, kültürel/toplumsal olaylar, sosyal medya gündemi gibi alanlarda edindikleri izlenimleri rapora aktaracak.

Ayrıca, vatandaşların beklentilerini ve kendi önerilerini de raporda anlatacak olan milletvekilleri, il teşkilatı ile ilgili beklenti ve eleştirileri sıralayacak, teşkilat performansını da değerlendirecek.

AK Parti daha sonra milletvekillerinden gelen değerlendirmeleri tek bir raporda toplayacak. Bu rapor doğrultusunda da varsa eksikliklerin giderilmesi ve yapılması gerekenlerle ilgili bir yol haritası çıkarılacak.

Söz konusu hazırlanacak yol haritasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması planlanıyor.

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