AK Parti’de tüm adaylar ne zaman belli olacak?

Anadolu Yayıncılar Federasyonunun geleneksel hale getirdiği Anadolu Sohbetleri programının konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz oldu. Yılmaz programda yerel seçimlere dair önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz’ın açıklamaları şu şekilde:

MHP ile 14 defa toplantı yaptık. Toplantılarımız büyük bir nezaket ve saygı çerçevesinde geçti. Her iki tarafın hassasiyetleri göz önünde tutuldu. 81 ilin 21’inde rekabet 30’unda ittifak yapıyoruz.

ŞUBAT AYININ İLK HAFTASINDA ADAYLARIN TAMAMI AÇIKLANIR

AK Parti’nin adaylarını milletimiz belirledi. İl milletvekilleri, kamuoyu yoklamaları ve anketlerden yararlanarak milletimizin istediği ismi aday olarak çıkardık. Şubat ayının ilk haftasının sonunda tüm adaylarımızı belirlemiş oluruz. Şubat ayı etkin bir seçim kampanyasının başlayacağı bir süreç olacak.

Yeniden Refah Partisi, BBP ve DSP ile görüşmeler devam ediyor. Ankara ve İstanbul’u kazanacağız, zerre tereddüdümüz yok . Yerel seçim kampanyamızda yerel sorunlar ve o şehrin ihtiyaçları konusunda dinamikler geliştireceğiz.

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HAYAL VE FİNANSMAN MODELLİ PROJELER AYIRT EDİLMELİ

Hayal kurarak vizyon projesi iddia edilmemeli. Projenizin arkasında finansman modeliniz olmalı. Sosyal projelerin ise belediyenin projesi gibi gösterilmesine biz AK Parti olarak karşıyız. Biz şunu verdik bunu verdik demek bana filtresini, zekatını anlatmak gibi geliyor..

EVİNDE YAŞLI BAKIM HİZMETİNİ İLK AK PARTİ BAŞLATTI

Evinde yaşlı bakım hizmetini ilk olarak AK Parti başlattı. Bunu medya önünde paylaşmak hem yardım alan kişinin hem de akrabalarının incinmesine neden oluyor. Bunların gizli kalması gerekir.