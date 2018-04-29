AK Parti’de sona eren aday adaylığı başvurusu uzatıldı.

Daha önce AK Parti’de milletvekili aday adaylığı başvuru süresinin bugün saat 17.00’de biteceği açıklandığı için AK Parti Genel Merkezi oldukça hareketli ve kalabalık bir gün geçirdi. Sabah saatlerinde AK Parti’nin çeşitli birimlerinde görev alan engellilerin de bulunduğu 11 kişi Genel Merkez’e gelerek adaylık başvurusunda bulundu. Engelli adaylar genel merkez önünde davul zurna eşliğinde halay çekerek adaylıklarını kutladılar. Başvurularını son güne bırakanlar arasında Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, eski bakanlar Güldal Akşit, Cemil Çiçek ve Abdülkadir Aksu ile TBMM Başkanvekili İsmail Alptekin de yer aldı. Başvuruların il başkanlıklarına da yapılıyor olmasına karşın aday adaylarının başvuru için Genel Merkez’i tercih etmesi nedeniyle büyük bir kalabalık oluştu. Sadece Genel Merez’e binin üzerinde başvuru oldu.

BAŞVURU 3 BİNİ GEÇTİ

9 Mayıs’ta başlayan aday adaylığı başvurularında bugüne kadar başvuranların sayısı 3 bin 200’ü geçti. Beklenenin üzerinde başvuru olması nedeniyle başvuru süresi 2 gün daha uzatıldı. Aday adayı olmak için 16 Mayıs saat 17.00’ye kadar başvuru yapılabilecek. Ancak yarından itibaren başvuruları sadece Genel Merkez kabul edecek, illerde başvuru olmayacak.

Başvuru süresinin uzatılmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Necati Çetinkaya, 16 Mayıs’a kadar başvuru sayısının 5 bine ulaşabileceğini söyledi. Başvuranların yüzde 30 oranında kadınlardan oluştuğunu belirten Çetinkaya, 25-30 yaş arasındaki gençleri aday göstermeyi çok istediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini ifade etti. Çetinkaya, bu yaş grubu arasında başvuruda bulunan ancak milletvekili adayı olamayanların başyvuru ücretini geri vereceklerini açıkladı.