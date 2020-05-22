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AK Parti'de partiler arası video konferans ile bayramlaşma pazartesi günü yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-05-22 22:41:51 -
AK Parti'de partiler arası video konferans ile bayramlaşma pazartesi günü yapılacak

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Merkezi'nde partiler arası bayramlaşma programı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında video konferans üzerinden gerçekleştirilecek.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramının ikinci günü olan 25 Mayıs Pazartesi günü, ilk olarak saat 09.30'da CHP heyeti ile video konferans görüşmesi yapılacak.

CHP'nin ardından sırasıyla MHP, Hür Dava Partisi, Saadet Partisi, BBP, DSP, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi temsilcileri ile video konferans görüşmesi ile bayramlaşılacak.

Video konferans görüşmeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Jülide Sarıeroğlu, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayşegül Eren Özdemir, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Osman Ağzıkara'dan oluşan heyet tarafından gerçekleştirilecek.

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