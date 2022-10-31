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Gündem AK Parti'de Mahir Ünal'ın yerine gelen isim belli oldu
Gündem

AK Parti'de Mahir Ünal'ın yerine gelen isim belli oldu

AK Parti'de Mahir Ünal'dan boşalan Grup Başkanvekilliği görevine Tokat milletvekili Özlem Zengin getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 20:20:00 - 2022-10-31 20:22:33
AK Parti'de Mahir Ünal'ın yerine gelen isim belli oldu

AK Parti'de Mahir Ünal'dan boşalan Grup Başkanvekilliği görevine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat milletvekili Özlem Zengin getirildi. Zengin, Temmuz 2018-Mart 2021 arasında da aynı görevi yürütmüştü.

Özlem Zengin kimdir?

1969 yılında Tokat'ta doğdu. Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans yaptı.

Serbest avukat olarak çalıştı. Medya alanında çalışmalar ve televizyon programları yaptı. 2003 yılında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2005'ten itibaren İl Başkan Yardımcısı olarak Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini üstlendi. 2011 yılına kadar devam eden bu süreçte fasılasız üç dönem İl Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 12 Mayıs 2012'de 3. Olağan İstanbul İl Kadın Kolları Kongresinde AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığına seçildi ve Mart 2015 tarihine kadar bu görevini sürdürdü. 25. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 2016-2018 yılları arasında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı olarak görev aldı. 27. Dönemde Tokat Milletvekili olarak seçilen Zengin, Temmuz 2018 - Mart 2021 tarihleri arasında AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini yaptı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Zengin, 3 çocuk annesidir.

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