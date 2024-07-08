AK Parti'de kimler şahsi menfaatlerini ön planda tutuyor? Emeğimize yazık

Akşam gazetesi yazarı Hüseyin Besli, AK Parti'nin 31 Mart seçim sonuçlarını değerlendirirken sıkça dile getirilen "emeğimize yazık" ifadesine odaklandı. Besli, parti içindeki bazı kişilerin şahsi menfaatlerini ön planda tutmasının başarısızlığa yol açtığını vurguladı. Yazısında, siyasetin gönüllülük esası üzerine kurulması gerektiğini belirten Besli, AK Parti’nin milletin refahı ve devletin gücü için harcadığı emeğin peşine düşmemesi gerektiğini ifade etti. Besli, şunları kaydetti:

"31 Mart seçim sonuçlarını yorumlama babında, Ak Parti mahfillerinde çokça dillendirilen şeylerden biri de "emeğimize yazık" cümlesidir.

Bu hayıflanmayı daha çok Ak Parti'nin kuruluş aşamasında yer alanlar dillendirse de, bu cümle her daim güncelliğini korumuştur.

Düz/literal/lafsi bir okumayla; insanların böyle bir cümle kurması yerden göğe kadar hakkıdır.

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Öyle ya; siyaset gönüllü yapılan bir iştir. İnsanlar zamanını, emeğini, parasını, imkanlarını partisi başarılı olsun diye harcamaktadırlar.

Hal böyleyken; kimilerinin şahsi menfaatlerini ön planda tutması, ehliyete önem vermemesi, nobran ve kaba davranması, hele hele üstenci bir bakışla ortalıkta gezinmesi sonucu ortaya başarısızlık çıkıyorsa; namuslu, dürüst, hasbi insanların "emeğimize yazık" diye feveran etmeleri tabiidir.

Evet; "Şüphesiz insana çalıştığından/emeğinden başkası yoktur" (Necm/39)

Yani insanın çalışması hiçbir zaman boşa gitmez, asgari çalıştığı kadarına denk geleni her zaman elde edebilir/isteyebilir.

Lakin; her emeğin karşılığı mutlaka olmalıdır, şu kadar emeğe şu kadar ecir/kazanım sağlanmalıdır diye bakamayız, biz meselelere;

Böyle bir düşünceyle hayatımızı tanzim edemeyeceğimiz gibi, siyasette yapamayız.

Ne kadar emek, o kadar kazanç... dersek eğer;

Katı bir rasyonalizme;

Sekmez ve sektirmez bir nedenselliğe;

Şımarık ve kuru bir pozitivizme;

Saldırgan ve inatçı bir determinizme;

Hazcı ve hızcı pragmatizme;

teslim olmuşuz demektir.

Eğer her emeğe bir karşılık... diye tutturursak; gönüllülük esası ortadan kalkar; mesele profesyonel bir işe dönüşür.

Kaldı ki siyasette 'profesyonel politikacılar' hiç eksik olmaz. Zaten bozulma da onların ettikleri yerden/yüzünden başlar.

Bize düşen; milletimizin huzur ve refahı, devletimizin güçlülüğü ve bağımsızlığı için harcadığımız emeğin peşine düşmemektir.

Zaten bize emredilen de yola çıkmaktır, mutlaka yolun sonuna varmak bizim elimizde değildir.

Yolculuğu hem başlangıçtaki şartlar, hem yol boyunca karşılaştıklarımız belirlese de, (biz meseleye böyle bakarız/bakmalıyız) yeryüzünde olup bitenler bağlamında bazen bizim anlamadığımız/anlamlandıramadığımız gelişmeler olacağına da inanmalıyız... değil mi?

Ne demişti erenler:

Gayret bizden teyfik Allah'tan,

Yol bizden zafer Allah'tan."