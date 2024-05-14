AK Parti'de istişare kamplarının tarihleri belli oldu! 'İzlenecek yeni yol haritası belirlenecek'

AK Parti, genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle 7-8 Haziran’da, belediye başkanlarıyla da 1-2 Temmuz'da kamp gerçekleştirecek.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti istişare ve değerlendirme toplantılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Yeni yol haritası belirlenecek'

Şahin yaptığı açıklamada, AK Parti’nin Türk siyasi kültürüne kazandırdığı önemli müesseselerden biri olan ve artık gelenekselleşen istişare ve değerlendirme toplantılarına iki yeni halkayı ekleyeceklerini ifade ederek şunları söyledi:

“7-8 Haziran 2024 tarihinde Kızılcahamam’da genel merkez yöneticileri ve milletvekilleriyle, 1-2 Temmuz 2024 tarihinde Genel Merkez Konferans Salonu’nda belediye başkanlarıyla yapılacak istişare ve değerlendirme toplantılarında 31 Mart seçimlerinin sonuçları değerlendirilerek izlenecek yeni yol haritası belirlenecek."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Grup toplantısında şunları söylemişti:

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"Son MYK toplantımızda, geleneksel istişare kampımızı yakında toplama kararı aldık. Önce milletvekilleri, ardından belediye başkanlarıyla bir araya geleceğiz.

31 Mart seçim sonuçlarını göz ardı etmiyoruz. Sonuçlara dair kapsamlı iç muhasebemizi partimizin yetkili organlarında yaptık, yapıyoruz ve yapacağız.



Halkla araya mesafe koymanın, duvar örmenin, sokakla, çarşıyla, pazarla, mahalleyle bağı zayıflatmanın bizim siyaset geleneğimizde yeri yoktur.



Siyasetçisiyle, kaprisli bürokratıyla, lobisiyle, çıkar gruplarıyla kimse partimize gönül verenlerin fedakarlığını, şahsi heves ve hesabı için zayi edemez."