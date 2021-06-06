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Gündem AK Parti'de istifa!
Gündem

AK Parti'de istifa!

AK Parti Trabzon Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur, görevinden istifa etme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 17:34:00 -
AK Parti'de istifa!

AK Parti Trabzon Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur, istifasını AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'na sundu.

Adanur'un yerine yeni ilçe başkanının belirlenmesi çalışmaları için AK Parti Genel Merkezi'nden görevlendirme yapılacağı öğrenildi.

61saat.com'un haberine göre, Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur'un istifasını doğruladı.

Adanur'un istifasından sonra ilçe başkanlığına kimin atanacağı ile ilgili olarak AK Parti Genel Merkezi'nden yöneticiler bölgeye gidecek.

Adanur'un istifası ile boşalan ilçe başkanlığına yeni bir atama yapılıncaya kadar Salih Yavuz'un vekalet edeceği belirtildi.

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Yorumlar

Mesut Sarp

Bu AKPden istifa önemli degildir...
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