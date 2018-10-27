AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti

Kulislerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM aritmetiği nedeniyle yerel seçimde adaylık için "iki kişi dışında vekil istifası olmayacak" dediği konuşuluyor. Binali Yıldırım'ın ismi yoklamalarda İstanbul için birinci çıkıyor. Ankara için gündemdeki isim ise Mehmet Özhaseki.

Kulislerdeki son bilgileri "Salı Sallanır" başlığı ile köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi Hande Fırat, yerel seçimle ilgili İstanbul ve Ankara adaylarının kimler olabileceğini yazdı.

İşte "Salı sallanır" başlıklı o yazıdaki bölüm:

Ankara sözüdür. Meclis'te grup toplantıları salı günü yapılır ve gündemi sallar. Geçen salı gününü sallayan isim MHP Lideri Devlet Bahçeli idi. O andan itibaren de Cumhur İttifakı yerelde niye olmadı, bundan sonra ne olacak, başka işbirlikleri gündeme gelecek mi soruları Ankara'nın en önemli gündemi.

AK Parti'nin yol haritası: En fazla iki istifa

AK Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Zoraki görüşmeler bitti" dediği gün harekete geçti. 23 Ekim Salı gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda bir dizi karar alındı. En fazla iki milletvekili belediye başkanı adayı gösterilecek. Bu kontenjan sadece Ankara ve İstanbul için kullanılacak.

Cumhurbaşkanı TBMM'deki aritmetik nedeniyle "İki kişi dışında vekil istifası olmayacak" dedi.

Milli ve manevi hassasiyetleri AK Parti'ye uyan, ama AK Partili olmayan bazı isimler de tercih edilebilecek. ( İzmir'de İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener gibi)

MHP ile tansiyon yükseltilmeyecek

MHP ile tansiyon karşıdan bir hamle gelmedikçe yükseltilmeyecek. Yasa teklifi Meclis'e gönderilecek, geçerse geçecek, geçmezse kararname yöntemine başvurulacak.

İstanbul için ilk sırada Binali Yıldırım var

Gelelim AK Parti kulislerinde Ankara ve İstanbul için konuşulanlara... Edindiğim bilgiye göre İstanbul için ilk sırada Binali Yıldırım var. Üst düzey bir kaynağım "İstanbul'da Binali Yıldırım yoklamalarda birinci çıkıyor, diğer isimler kamuoyunda konuşulan isimler" dedi.

Ankara için ibre iki isimden yana

Ankara için gündemdeki isim Mehmet Özhaseki. Süleyman Soylu'nun da ismi geçiyor.