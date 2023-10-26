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Siyaset AK Parti'de İstanbul adaylığı için adı geçiyordu! Kulisleri hareketlendiren görüşme...
Siyaset

AK Parti'de İstanbul adaylığı için adı geçiyordu! Kulisleri hareketlendiren görüşme...

Yeniakit Publisher
2023-10-26 17:04:00 -
AK Parti'de İstanbul adaylığı için adı geçiyordu! Kulisleri hareketlendiren görüşme...

AK Parti'de İstanbul adaylığı için adı geçen Murat Kurum, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’yu ziyaret etti.

AK Parti'de İstanbul adaylığı için adı geçen Murat Kurum, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’yu ziyaret etti.

AK Parti'de  İstanbul adaylığı için gelişmeler sürüyor. Adaylık için adı geçen eski bakan Murat Kurum, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’yu ziyaret etti.

Ziyarette çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Kurum, Türkiye Yüzyılı hedefleri için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz mesajı verdi.

"İSTANBUL'UMUZU KONUŞTUK"

Murat Kurum paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekilimiz ve Esenler Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu’yu ziyaret ettik.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul’umuzu konuştuk.

Türkiye Yüzyılı hedefleri için omuz omuza çalışmaya devam.

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Yorumlar

ali

tevfik göksu'yu ist da başkan olarak görmek istiyoruz.

Fışkıye

Ya memleket olarak ikinci bir Gökçe’yi kaldıramayız.
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