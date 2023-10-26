AK Parti'de İstanbul adaylığı için adı geçiyordu! Kulisleri hareketlendiren görüşme...
AK Parti'de İstanbul adaylığı için adı geçen Murat Kurum, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’yu ziyaret etti.
AK Parti'de İstanbul adaylığı için adı geçen Murat Kurum, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’yu ziyaret etti.
AK Parti'de İstanbul adaylığı için gelişmeler sürüyor. Adaylık için adı geçen eski bakan Murat Kurum, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’yu ziyaret etti.
Ziyarette çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Kurum, Türkiye Yüzyılı hedefleri için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz mesajı verdi.
"İSTANBUL'UMUZU KONUŞTUK"
Murat Kurum paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekilimiz ve Esenler Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu’yu ziyaret ettik.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İstanbul’umuzu konuştuk.
Türkiye Yüzyılı hedefleri için omuz omuza çalışmaya devam.