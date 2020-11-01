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Aktüel AK Parti'de "Her Üye Bir Fidan, Bir Milyon Yeni Üye" programı ertelendi
Aktüel

AK Parti'de "Her Üye Bir Fidan, Bir Milyon Yeni Üye" programı ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-11-01 15:43:05 -
AK Parti'de "Her Üye Bir Fidan, Bir Milyon Yeni Üye" programı ertelendi

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti'nin iktidara geliş yıl dönümünde yapmayı planladıkları, "Her Üye Bir Fidan, Bir Milyon Yeni Üye" programını, İzmir'deki deprem nedeniyle ertelediklerini bildirdi.

Kandemir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Deprem sonrası yüreklerin İzmir'de attığını belirten Kandemir, "Yaraları sarmak için hepimiz seferber olduk. Millet olarak kenetlendik. Depremde yaşamını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz. 3 Kasım'da yapmayı planladığımız 'Her Üye Bir Fidan, Bir Milyon Yeni Üye' programımızı İzmir'de yaşanan deprem sebebiyle erteliyoruz." ifadelerini kullandı.

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