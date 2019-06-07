AK Parti’de gündem İstanbul seçimleri

AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Samsun İl Teşkilatı ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri kapsamında çalışmalar yürüttü.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç’ı ağırlayan AK Parti Samsun Teşkilatı, Kılıç’ın da katıldığı ziyaretler çerçevesinde, tatil programı nedeniyle Samsun’da bulunan hemşehrileri ile tek tek görüşerek hem bayramlaştı hem de 23 Haziran’da gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için destek çalışmaları yürüttü. Çalışmalar kapsamında vatandaşlar Kılıç’a yoğun ilgi gösterdi.

"Mutlaka oy kullanın"

İl Başkanı Ersan Aksu ile Milletvekili Kılıç’ın Alaçam ve Bafra ilçelerinde birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında, tatil programı nedeniyle memleketlerinde bulunan Samsunlular ziyaret edilerek kendilerine İstanbul seçimlerinin önemi hatırlatıldı. Heyet, gerçekleşen ziyaretlerde Samsun’da tatil yapan hemşehrilerine 23 Haziran’da İstanbul’da olmaları ve mutlaka oy kullanmaları hususunda telkinlerde bulundu.

Samsunspor unutulmadı

Bayramın 3. günü gerçekleşen Samsunspor bayramlaşmasına katılmayı da ihmal etmeyen AK Parti heyeti burada da Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, Samsunspor Yönetimi ve taraftarlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Ardından Havza’ya geçen AK Parti Heyeti, burada da, Çamyatağı, Ilıca ve Çakıralan Mahallelerinde, İstanbul’dan Samsun’a gelen hemşehriler ve mahalle sakinleriyle bayramlaşarak sohbet etti.

“Her şey daha güzel olacak”

Ziyaret hakkında değerlendirmelerde bulunan Aksu, bu bayramda, Samsun’un her yerine yetişmeye ve tüm vatandaşlarla bayramlaşmaya çalıştıklarını belirterek, “Tüm arkadaşlarımız özveriyle çalıştı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Öte yandan, eski Gençlik ve Spor Bakanımız ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Akif Çağatay Kılıç’la İstanbul seçimlerine yönelik çalışmalarımızı da devam ettirdik. Çok verimli temaslarda ve değerlendirmelerde bulunduk. Samsunlu olup İstanbul’da yaşayan ve tatil münasebetiyle Samsun’da bulunan hemşehrilerimizi tek tek ziyaret etmeye çalıştık. Kendilerine 23 Haziran İstanbul seçimlerinin önemini hatırlattık. Sağ olsun, tüm hemşehrilerimiz yaşadığımız sürecin hassasiyetinin farkında. Sayın Bakanımızı ve bizi görmüş olmaktan dolayı da son derece mutlu oldular. Ben Sayın Bakanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. 23 Haziran’a yönelik çalışmalarımız devam edecek. İnşallah her şey daha güzel olacak” dedi.