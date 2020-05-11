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Gündem

AK Parti'de göreve getirildiği iddia edilmişti! Melih Gökçek'ten flaş açıklama

Sosyal medyada, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olduğu iddia edilmişti. Açıklama yapan Gökçek, iddiaları yalanladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 23:11:00 - 2020-05-11 23:12:25
AK Parti'de göreve getirildiği iddia edilmişti! Melih Gökçek'ten flaş açıklama

Sosyal medyada Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olduğu iddia edildi.

Melih Gökçek yalanladı

Sosyal medyadaki iddiaların ardından Melih Gökçek Twitter'dan açıklama yaptı.

Gökçek, iddiaları yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Tweet alemi, 2 saatten beri Twitter'da beni AK Parti'mize genel başkan yardımcısı olduğuma dair tweetler atılıyor.

Öncelikli olarak söyleyeyim ki olayın aslı yoktur.

Twitter'da göreve geldiğimi düşünerek tebrik edenlere teşekkür ediyorum.

Zaman zaman benim göreve getirildiğime dair bu tip haberler bazı medya organlarında çıkarılmaktadır.

Dedikodu mahiyetinde bu haberleri çıkaranların iyi niyetli kişiler olduğunu düşünmüyorum."

İşte o tweetler:

 

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