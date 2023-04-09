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Siyaset AK Parti'de flaş gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Siyaset

AK Parti'de flaş gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Yeniakit Publisher
2023-04-09 12:13:00 -
AK Parti'de flaş gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu

AK Parti'nin Hatay, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman il başkanlıklarına atamalar yapıldı.

AK Parti'nin Hatay, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman il başkanlıklarına atamalar yapıldı. AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremlerden etkilenen kentlerdeki 4 il başkanlığına atama yaptı.

Adıyaman İl Başkanlığı'na vekaleten Emrah Erkan Bulucu, Kilis İl Başkanlığı'na vekaleten Mehmet Metin Karakuş, Şanlıurfa İl Başkanlığı'na vekaleten Ali İhsan Delioğlu, Hatay İl Başkanlığı'na da Mehmet Öntürk getirildi.

Açıklamada eski il başkanlarına teşekkür edildi. 

 
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