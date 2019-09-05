AK Parti'de eski başkan istifa etti

2014'teki yerel seçim sürecinde İzmir'de Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı olan eski İlçe Başkanı Cem Kavur sosyal medya hesabında bir açıklama yaparak partisinden istifa etti.

Kavur'un açıklaması şu şekilde:

"AK Parti'de siyaseti bırakma kararı aldım"

Daha fazla susmamak için AK Parti’den istifa edip, siyaseti bırakıyorum. Bu kadrolar ile daha fazla siyaset yapmanın mümkün olmadığını gördüğümden AK Parti de siyaseti bırakma kararı aldım. Siyaset insana sorumluluk yükler. Umduğumuz gibi gitmezse de bunun ceremesini size inanan herkes çeker. Maalesef İzmir’de siyaset umduğumuz gibi gitmiyor. Gördüğümüz haksızlıkları içimize atmaktan bıktık artık.