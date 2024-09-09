AK Parti'de değişim rüzgarları esmeye başladı! Erdoğan'a yakın isim, "Edindiğim bilgi doğruysa..." diyerek o flaş haberi tüm Türkiye'ye ilan etti

Akşam gazetesi yazarı Hüseyin Besli, AK Parti'nin kongre sürecine dair değerlendirmelerde bulundu. Besli, sürecin geç başlatılmasının daha sağlıklı bir değişim sağlayacağını belirtti. Değişim sürecinin sadece kişisel değil, zihnî ve yöntemsel bir değişim olması gerektiğini vurgulayan Besli, AK Parti'nin kongre sürecinde yeni bir yol açmasını umduğunu ifade etti. Besli, şunları kaydetti:

"AK Parti nihayet kongre sürecini başlattı.

'Nihayet' diyorum zira, genel beklenti hemen 31 Mart'tan sonra sürecin başlatılması yönündeydi...

Aradan geçen zamandan sonra, diyebiliriz ki; iyi ki acele edilmemiş. O günlerin hayhuyu arasında telafisi imkânsız hatalar yapılabilirdi. Şimdi daha soğukkanlı, meselenin bütün veçhelerini dikkate alarak daha sağlıklı bir süreç yürütülebilir.

Böyle durumlarda genel beklenti 'değişim'dir.

Hem kemmiyet (şahıs/kişi), hem keyfiyet (zihni, yöntemsel ve kurumsal) değişim.

Ne var ki keyfiyet değişimi, öyle, hemencecik değişelim/değiştirelim demekle olabilecek bir şey değil. Daha uzun süreçlere, daha meşakkatli çalışmalara ihtiyaç var...

O zaman geriye kemmiyet/kişi değişimi kalıyor, değil mi?

Deşiğim demişken;

5 Mayıs 2024 tarihli, 'Yeni nedir? Her yeni iyi midir?' başlıklı yazımızda bakın ne demişiz:

"...her yeninin/yenileşmenin/yeniliğin... iyi ve doğru olduğu iddiası bir vehimden ibarettir.

Yeni/ileri/gelişmiş kabul edilen her şey 'olması gereken şey' olmayabilir. (...)

Nerede ve ne zaman sosyal/siyasal süreçlerde bir sıkıntı yaşansa orada bol bol yenilikten/yenileşmeden bahsedilir. (...)

Eğer yenilik/değişim eskiye dair ne varsa kaldırıp atmak, ondan boşalan alana ne olursa, nasıl olursa olsun bir şeyler koymak olarak algılanıyorsa büyük bir tehlikeye doğru akıyoruz demektir.

Eğer yenilik dediğimiz şey 'bir yerden gelmeyi', 'bir yerde bulunmayı', 'bir yere gitmeyi' içermiyorsa, yani dün-bugün-yarın dizgisini korumuyorsa, insan için her şeyi müphemleştiriyor, puslu bir havada yol almaya mecbur ediyor demektir."

Umarım yeni başlatılan Ak Parti kongre süreci yolumuzun üstündeki pusları dağıtır, bize emniyetle yürüyeceğimiz bir yeni yol açar.

Edindiğim bilgi doğruysa, Ak Parti kongre sürecini Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir yürütecekmiş.

Umulur ki Kandemir ve ekibi kongre süreçlerinin aksaksız işleyişini sağlamanın yanında;

Başkan adayların belirlenmesinde ve yönetim kurullarının teşkilinde geniş ve yerelde yapılacak istişarelere/yoklamalara/araştırmalara göre karar verirler.

Bu süreçte en tehlikeli şey; eski-yeni milletvekillerinin dayatmasıyla, hatırı sayılır bürokratların araya girmesiyle, işadamlarının talepleriyle aday belirlemektir.

Hatta belli bir adayın üzerinde geniş konsensus oluşmadığı takdirde adayların serbest yarışmasına imkân tanınmalıdır.

Dahası ve en önemlisi; kongreler yasal bir zorunluluğu yerine getirmek için değil;

Gerçekten enine-boyuna iç dökmek, tartışmak, istişare etmek, dayanışma ruhunu güçlendirmek için yapılmalıdır.

Bunun için, Ak Parti geleneği içinde kongrelerin ikinci güne sarkması mümkün olmasa da bütün bir güne yayılması sağlanmalı ve mümkün olduğunca çok kişiye söz verilmelidir.

Sözden korkulunmayacağı gibi, bırakın, istiyorlarsa insanlar kavga etsin.

Yeter ki hareket olsun, heyecan olsun...

"Umarım Ak Parti önümüzdeki değişim sürecini 'kendi'liği esas alarak, başkasına da alan açarak sağlıkla yürütür ve ortaya dinamik, derinliği olan, başka düşüncelere ve tecrübelere açık, hayatın hiçbir alanını/gerçekliğini ıskalamayan bir yapı çıkar ve daha nice uzun yıllar Türkiye siyasetinin baş aktörü olmaya devam eder." "

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