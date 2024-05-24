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Gündem AK Parti'de değişim başladı! O isimler peş peşe istifa etti
Gündem

AK Parti'de değişim başladı! O isimler peş peşe istifa etti

Yeniakit Publisher
2024-05-24 08:01:00 - 2024-05-24 08:06:30
AK Parti'de değişim başladı! O isimler peş peşe istifa etti

AK Parti’de seçim sonuçlarına ilişkin yürütülen çalışmalar neticesinde sürpriz istifalar yaşanmaya başladı.

AK Parti MKYK toplantısında kurmaylarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan parti içerisinde değişimi mutlaka gerçekleştireceklerini söyledi. Erdoğan “Seçim sonuçlarını istişare etmeye devam ediyoruz. Sonuçlar, araştırmalar ve analizler olgunlaştıkça yeni adımlar atılacak. Yeri ve zamanı geldiğinde; kırmadan, dökmeden, küstürmeden değişimi yapacağız” diye konuştu.

Öte yandan, Erdoğan tarafından da dile getirilen AK Parti’deki değişime bazı illerden başlandı. İlk istifa, AK Parti’nin yerel seçimlerde yüzde 54,7 ile en yüksek oyu aldığı Rize’den geldi. Hemen ardından, Adıyaman ve Batman il başkanları istifa ettiklerini duyurdu.

Ankara il başkanlığındaki bazı birim sorumlularında da değişime gidildi. AK Parti’de teşkilatlardaki değişim büyükşehirlere de yansıyacağı öğrenildi. Ankara’da ise, İl Sekreteri, Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı, AR-GE’den sorumlu İl Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı da değişti.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

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