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AK Parti'de büyük gün! Ankara adayları açıklanıyor

31 Mart yerel seçimlerinin sonuçları merakla beklenen kentlerinden Ankara'da AK Parti'nin ilçe adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün açıklanıyor.

01 Ocak 2019 Salı 14:43
AK Parti'de büyük gün! Ankara adayları açıklanıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısında Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.

"Hayatı şehircilikle geçti"

Toplantının yapılacağı salonun önünde bekleyen kalabalığa hitap eden Erdoğan, "Başkentimize yakışır bir belediye başkan adayı belirledik. Kayseri Büyükşehir'i yönetmiş olan bir belediye başkanı. Daha sonra Çevre ve şehircilik Bakanlığı yapmış bir milletvekilimiz. O günden bugüne hayatı şehircilikle, çevrecilikle geçmiş bir kardeşimizi başkentimize belediye başkan adayı yaptık" diye konuştu. Erdoğan, daha sonra toplantının yapılacağı salona girdi. 

MHP'ye bırakılacak ilçeler

AK Parti'nin 25 ilçenin 3'ünde MHP adaylarını destekleyeceği belirtiliyor. Bu ilçelerin Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı olması bekleniyor.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 14:43
  1. Kayseri
  2. AK Parti
  3. AK Parti Ankara adayları
  4. yerel seçimler
  5. aday tanıtım toplantısı

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