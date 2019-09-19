AK Parti'de bir istifa daha! Davutoğlu'nu etiketledi
AK Parti İstanbul Çatalca Mali ve İdari İşler Başkanı Cem Aktay görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu.19 Eylül 2019 Perşembe 23:46
Sezai Erhan yeniakit.com.tr
Cem Aktay görevinden ve partisinden istifa etti. Aktay, AK Parti’den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu da etiketleyerek, “Bugün itibariyle Ak Parti Çatalca ilçe Başkan Yardımcılığı, yönetim kurulu üyeliği ve parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım” dedi.
Aktay, sosyal medya hesabından e-devlet üzerinden istifasının fotoğrafını da paylaştı.
YORUM YAZ