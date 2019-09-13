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AK Parti'de bir istifa daha! 'Davutoğlu ile beraber yürümek üzere...'

Bir dönem AK Parti’de Şişli’nin kurucu teşkilat başkanı olarak görev yapan Ahmet Müfit Cengiz, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

13 Eylül 2019 Cuma 18:11
AK Parti'de bir istifa daha! 'Davutoğlu ile beraber yürümek üzere...'

Bir dönem TFF Başkanı Yıldırım Demirören’e karşı itirazlarıyla dikkat çeken Ahmet Müfit Cengiz de Ahmet Davutoğlu ile birlikte olduğunu açıkladı.

Bir dönem TFF Genel Sekreter Vekilliği yapan Ahmet Müfit Cengiz de Ahmet Davutoğlu’nun ekibinde yer aldığını açıkladı.

AK Parti’de Şişli’nin kurucu teşkilat başkanı olarak görev yapmış olan Ahmet Müfit Cengiz, aynı zamanda İstanbul 2. Bölge Milletvekili aday adayı da olmuştu.

Ahmet Müfit Cengiz, Davutoğlu’nun basın toplantısının ardından twitter’dan yaptığı açıklamada “AK Parti’den kuruluş değerlerini terk etmesinden dolayı ve Sayın Başbakanımız ile beraber yürümek üzere istifa ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 18:11
  1. İstanbul
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Ahmet Müfit Cengiz

YORUM YAZ

  • Merhaba Merhaba 5 dk önce
    Davutoğlu'nun ardında Millet vardır. Milletin adamı Davutoğlu'nun Türkiye'de tek rakibi İmamoğlu'dur. Ancak ikinci Turda Davutoğlu, İmamoğlu'nu sandığa gömecektir.
  • Ali koyuncuAli koyuncu7 dk önce
    Sen kimsin tanımıyorum valla

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