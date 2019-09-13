AK Parti'de bir istifa daha! 'Davutoğlu ile beraber yürümek üzere...'

Bir dönem TFF Başkanı Yıldırım Demirören’e karşı itirazlarıyla dikkat çeken Ahmet Müfit Cengiz de Ahmet Davutoğlu ile birlikte olduğunu açıkladı.

Bir dönem TFF Genel Sekreter Vekilliği yapan Ahmet Müfit Cengiz de Ahmet Davutoğlu’nun ekibinde yer aldığını açıkladı.

AK Parti’de Şişli’nin kurucu teşkilat başkanı olarak görev yapmış olan Ahmet Müfit Cengiz, aynı zamanda İstanbul 2. Bölge Milletvekili aday adayı da olmuştu.

Ahmet Müfit Cengiz, Davutoğlu’nun basın toplantısının ardından twitter’dan yaptığı açıklamada “AK Parti’den kuruluş değerlerini terk etmesinden dolayı ve Sayın Başbakanımız ile beraber yürümek üzere istifa ediyorum” dedi.